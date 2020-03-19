Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

с чего всё началось

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.

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