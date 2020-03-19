Коронавирус
РБКФедун назвал цену на нефть катастрофической
По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.РБК04:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал
Москва, 19 марта 2020, 14:30 — REGNUM Самолёт SSJ 100, вылетевший из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги диспетчерам.
Общество
Коронавирус в Пскове выявили у приехавшей из Испании семьи
Коронавирус выявили в Псковской области первые тесты семьи, приехавшей домой из Европы.
Наука
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина
В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что вколола в щеки жир с живота
Врачи взяли жир с живота Темниковой, извлекли из него стволовые клетки и вкололи их в щеки.
Единоборства
UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона
Политика
Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам
Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.
Общество
Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин
Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Экономика
Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер своих фанатов о Терешковой
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал тульский «Арсенал» за два баннера, которые вывесили его болельщики в ходе домашнего матча в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» (0:1).
Экономика
Morgan Stanley и Goldman Sachs заявили о начале глобальной рецессии
Команда Morgan Stanley во главе Четаном Ахья, заявила, что мировая рецессия теперь является «базовым сценарием», а рост в этом году упадет до 0.9%.
Экономика
Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира
Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
Происшествия
Историк Соколов отказался от «самоубийственной» идеи о суде присяжных
Историк Олег Соколов, застреливший и расчленивший свою аспирантку Анастасию Ещенко, отказался от идеи просить о рассмотрении его дела судом присяжных, сообщил адвокат ученого Александр Почуев; по словам юриста, это было бы равносильно самоубийству для его подзащитного.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Организаторы конкурса «Евровидение-2020» на своем аккаунте в Twitter опубликовали пост с информацией об отмене состязания из-за угрозы все большего распространения вируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме
Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Финансы
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 80,16 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 83,3565 рубля.
Политика
Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года
Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени.
Экономика
Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости
Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.
Общество
Вводятся новые правила оформления карантинных больничных
С 20.03.2020 до 01.07.2020 будут действовать временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты больничных пособий в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса.
Общество
Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии
Гаджеты
Redmi K30 Pro скопировал подсветку камеры Redmi K20 Pro
Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter парочку новых рендеров флагманского смартфона Redmi K30 Pro.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Оздоев высказался о челлендже с туалетной бумагой против коронавируса
Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев высказался о челлендже «Оставайся дома», суть которого заключается в призыве не выходить на улицу во время эпидемии коронавируса.