Коронавирус

РБКРБКФедун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
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с чего всё началось

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.
РБК04:30

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Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Коммерсантъ07:22

Федун назвал цену на нефть катастрофической

РБК04:30

Федун назвал цену нефтяной войны катастрофической

РИА Новости08:20

Вице-президент «Лукойла» назвал катастрофой цену на нефть

Ведомости05:57

Федун заявил, что нефть по $25 не ожидали даже сторонники выхода из сделки ОПЕК+

Интерфакс05:28

В «Лукойле» считают, что стоимость нефти может опуститься до $15-20 за баррель

ТАСС05:04

В России рекордно упали цены на нефть

URA.Ru06:44
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Здоровье

В Тверской области ввели режим повышенной готовности

Тверь, 19 марта 2020, 14:29 — REGNUM Режим повышенной готовности для профилактики и предотвращения распространения коронавируса введён в Тверской области, постановление об этом подписал Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 марта.
REGNUM 07:29
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Известия вчера в 11:28
Происшествия

Самолет Москва-Пермь подал сигнал тревоги

В курсе.ру 08:04
Происшествия

Названа причина смерти россиянки с коронавирусом

Первая умершая от коронавируса россиянка имела целый ряд хронических заболеваний.
Lenta.ru 04:11
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag 17 марта в 11:26
Общество

В Рязани зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

В Рязанской области зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.
RZN.info 09:04
Наука

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Здоровье

В Китае назвали эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая выявили новое эффективное лекарство от инфекции SARS-CoV-2.
Live24 вчера в 08:28
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости 08:56
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru вчера в 13:49
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Происшествия

В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
ТАСС 09:10
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Авто

АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», ради унификации с текущим модельным рядом LADA вся передняя часть новой Niva будет выполнена в фирменном «Х-стиле» АвтоВАЗа.
Автоновости дня 06:33
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Общество

В Оренбуржье подтвердился первый случай заражения коронавирусом

В Оренбургской области зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.
1743.ru 09:10
Кино

Кинотеатры в Китае планируют открыть в конце апреля

Кинотеатры в Китае могут открыться в конце апреля либо в начале мая этого года, пишет Deadline.
Газета.Ru 06:33
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Общество

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию

Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Говорит Москва 06:47
Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в Саратовской области

В Саратовской области выявлен первый случай коронавируса. Информацию об этом сообщил федеральный Роспотребнадзор.
КП - Саратов 09:11
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 17 марта в 08:59
Политика

Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
РБК вчера в 13:59
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
РИА Новости вчера в 07:23
Общество

На Ставрополье выявлено первое подозрение на заражение коронавирусом

Ставрополь, 19 марта 2020, 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье.
REGNUM 08:22
Происшествия

Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки

RT на русском 08:22
Общество

Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии

Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
Lenta.ru 08:23
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM 06:12
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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