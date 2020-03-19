Коронавирус
РБКФедун назвал цену на нефть катастрофической
По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
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с чего всё началось
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.РБК04:30
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Здоровье
В Тверской области ввели режим повышенной готовности
Тверь, 19 марта 2020, 14:29 — REGNUM Режим повышенной готовности для профилактики и предотвращения распространения коронавируса введён в Тверской области, постановление об этом подписал Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 марта.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Происшествия
Самолет Москва-Пермь подал сигнал тревоги
Происшествия
Названа причина смерти россиянки с коронавирусом
Первая умершая от коронавируса россиянка имела целый ряд хронических заболеваний.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
В Рязани зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
В Рязанской области зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.
Наука
В России расшифровали геном коронавируса
Здоровье
В Китае назвали эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая выявили новое эффективное лекарство от инфекции SARS-CoV-2.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
Происшествия
Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Происшествия
В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Авто
АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», ради унификации с текущим модельным рядом LADA вся передняя часть новой Niva будет выполнена в фирменном «Х-стиле» АвтоВАЗа.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Общество
В Оренбуржье подтвердился первый случай заражения коронавирусом
В Оренбургской области зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.
Кино
Кинотеатры в Китае планируют открыть в конце апреля
Кинотеатры в Китае могут открыться в конце апреля либо в начале мая этого года, пишет Deadline.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Культура
«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года
Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
Общество
Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию
Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в Саратовской области
В Саратовской области выявлен первый случай коронавируса. Информацию об этом сообщил федеральный Роспотребнадзор.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Общество
На Ставрополье выявлено первое подозрение на заражение коронавирусом
Ставрополь, 19 марта 2020, 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье.
Происшествия
Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки
Общество
Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии
Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).