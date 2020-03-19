Коронавирус
РБКФедун назвал цену на нефть катастрофической
По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
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с чего всё началось
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.РБК04:30
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Компания Hisense анонсировала первый в мире телевизор разрешением 8К, оснащенный двумя экранами.
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В условиях карантина россиянам, вернувшимся из стран со вспышками COVID-19, вообще не следует выходить из дома, даже чтобы выбросить мусор или купить продукты, предупреждает Роспотребнадзор.
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Россия запустит аппарат на Луну
Общество
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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
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Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
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Экономика
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Происшествия
В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус после возвращения из Европы, самовольно покинул больницу в Иваново, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
Общество
В судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса
Во всех судах Краснодарского края временно приостановили личный прием граждан с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Общество
В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Общество
В Госдуме готовят серьезное наказание за нарушение карантина
Парламентарий напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета 2020 года.
Общество
За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Весенние каникулы школьников продлятся три недели
«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы и доступ к электронным учебникам»,— цитирует ТАСС слова министра.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
Общество
«Победа» и S7 получили разрешения на вывоз россиян из Черногории
Финансы
Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином
Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Здоровье
На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус
17 марта в медицинские организации края обратились 88 человек. Они были госпитализированы в связи с подозрением на наличие опасного вируса.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
В США испытали способный обнаружить гиперзвуковые объекты радар
Новый радар, способный распознать гиперзвуковые цели, Raytheon планирует передать военным в 2022 году.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Политика
Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.