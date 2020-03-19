Коронавирус

РБКРБКФедун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
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с чего всё началось

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.
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Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости вчера в 09:29
Общество

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В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

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Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
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Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
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Авто

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Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

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Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона

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Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
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На российских дорогах появится новый дорожный знак

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Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями медицинских служб страны обсудил ситуацию с распространение коронавируса.
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Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

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Всех болевших коронавирусом в Липецке выписали из больницы

Из областной инфекционной больницы сегодня выписали трёх человек, которых вылечили от коронавируса.
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Во влиянии на смертность от коронавирусной инфекции уличили погоду

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