Коронавирус
КоммерсантъФедун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25
Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. По его словам, после развала сделки ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение».
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с чего всё началось
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.РБК04:30
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В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
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Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
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Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
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Universal отменила релиз «Миньонов 2» из-за коронавируса
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Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
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Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
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В России еще 52 человека заразились коронавирусом
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Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Мамаев анонсировал переезд в другую страну
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Hyundai объяснил, зачем новой «Элантре» странный элемент дизайна
Недавно именитый корейский автобренд Hyundai представил свежую версию седана Elantra. Новинка получила обновленный дизайн кузова.
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Как показывают предварительные исследования, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при заболевании COVID-19.
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С 19 марта петербургские суды уйдут на карантин
Суды уходят на карантин по коронавирусу с 19 марта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
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Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса
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Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подписал несколько указов, вводящих ограничения на передвижение граждан страны для предупреждения дальнейшего распространения нового коронавируса.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как будут определять чемпиона России из-за приостановки турнира.