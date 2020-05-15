Коронавирус
ProstoProSportФедун назвал коронавирус реальной заразой
У Федуна инфекцией переболела вся семья, инфекция очень быстро развивается. После возобновления сезона в РПЛ возникнут риски заражения коронавирусом. 7 мая стало известно, что Федун заразился вирусом.
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Последний день чувствую себя нормально. Возобновление сезона? С учётом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всё быстро развивается. И риски есть.
— Леонид Федун, российский предпринимательЧемпионат 08:51
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