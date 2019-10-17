Футбол

МК-СпортМК-СпортФедун устал: владелец «Спартака» хочет уже избавиться от команды

Владелец "Спартака" Леонид Федун дал очередное большое интервью и снова заявил, что скоро расстанется с клубом.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

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«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

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Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
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К матери уехавшего из России Айдара Губайдулина пришли с обыском

В квартиру фигуранта "московского дела" Айдара Губайдулина пришли с обыском.
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В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
РБК 13:04
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Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

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Спорт-Экспресс 12:25
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Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану

Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
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Газета.Ru 11:30
Политика

МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Коммерсантъ 04:23
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Экономика

Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%; Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика); Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января — сентября в положительную зону — прирост на 0,2%.
РБК 10:56
Здоровье

Неприятный запах тела может зависеть от рациона

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В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
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Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно

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Агент Шумакова рассказал, почему хоккеист ушёл из ЦСКА

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Двукратный олимпийский призер Смирнов умер на 63-м году жизни

Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов умер в среду, 16 октября, на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
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Из-за пенсионной реформы численность сотрудников МВД сократилась

Из-за пенсионной реформы численность личного состава МВД существенно сократилась.
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Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
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Около 2 тыс человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за возгорания

Около двух тысяч человек эвакуировали из ТРК "Гранд Каньон" в Петербурге из-за возгорания электровентилятора на кровле, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
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Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
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Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

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Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
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