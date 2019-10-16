Футбол

Вести.RuВести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

Подробнее о событии

«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ruвчера в 15:12

Владелец «Спартака»: к 2022 году выиграем чемпионат России

Газета.Ruвчера в 17:52

Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков»

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

Операция «Наследник». Тедеско или другой, Федуну сегодня без разницы

Sportbox.RU03:45

Федун исключил из целей «Спартака» на сезон борьбу за медали чемпионата

РБКвчера в 15:02

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионатвчера в 15:31

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество

Россияне стали чаще жертвовать деньги на благотворительность

Согласно опросу, выросло число россиян, которые жертвуют деньги на благотворительность, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:13
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России

Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Экономика

Стало известно, как ФСИН зарабатывает на унитарных предприятиях

По словам центра, унитарные предприятия ФСИН могут поставлять продукцию и оказывать услуги колониям, СИЗО, тюрьмам и другим без открытого конкурса.
ФедералПресс 03:26
Происшествия

В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале

РЕН ТВ вчера в 16:47
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
РИА Новости 04:04
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 03:33
Происшествия

«Кот-наркокурьер» сбежал до суда

Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета вчера в 06:27
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Политика

В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе

Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
RT на русском 05:03
Политика

Лавров предупредил об угрозе ливийских террористов для всей Африки

Существует реальная опасность того, что Ливия превратится в главную базу террористов на севере Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Экономика сегодня 04:48
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 14 октября в 12:49
Гаджеты

Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro могут оснащаться сразу двумя ОС

Китайский бренд Huawei намерен в 2020 году выпустить новые смартфоны P40 и P40 Pro, которые получат примечательную особенность.
Rusargument 03:26
Политика

В США рассказали, кто принимал решения по Украине

Решения в отношении Украины принимали три чиновника США — бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри, заявил высокопоставленный чиновник Бюро по делам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщила 15 октября газета The New York Times.
REGNUM 05:01
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ вчера в 09:32
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на «проблемные» двигатели

Discover24 04:13
Футбол

Шомуродов – суперзвезда РПЛ. Забивает всем, лидирует с «Ростовом», ест плов на рынке

12 игр, 10 голов и 2 ассиста, узбекский форвард не забил только в трех матчах «Ростова».
Sports.ru 03:33
Общество

В Крыму открыт новый вид насекомых

В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской академии естествознания Константина Ефетова.
Российская газета 04:45
Происшествия

Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой

RT на русском 03:09
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.
РБК 02:05
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Кино

Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России

В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия 14 октября в 05:39
Общество

Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Экономика

В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12130 рублей.
ФАН 04:45
Происшествия

В Петербурге задержали женщину, убившую соседа и расчленившую его тело

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве соседа по коммунальной квартире.
REGNUM 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное