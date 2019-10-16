Футбол
Вести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»
Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
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Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.Комсомольская правда14 октября в 12:50
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Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков»
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Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия
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