Энергетика
News.ruФедун назвал возможные доходы РФ от новой сделки ОПЕК+
Цена нефти может восстановиться на $15–20 за баррель, если Россия, Саудовская Аравия и США согласуют новую сделку по сокращению добычи нефти. Такое мнение высказал первый вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Моя позиция по-прежнему такая: что сделка очень нужна России.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия вечером 2 апреля официально отреагировала на предложение американского президента Дональда Трампа сократить добычу нефти в пределах 10 млн б/ с, чтобы восстановить баланс на рынке. Эр-Рияд предложил в срочном порядке созвать встречу ОПЕК + и начать переговоры.ТАССвчера в 12:52
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Федун оценил возможные доходы России от новой сделки по сокращению добычи нефти
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Михаил Крутихин: «В нефтяном вопросе РФ недооценила конкурентов и переоценила себя»
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Комментарии
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