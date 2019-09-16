с чего всё началось

Политика Зеленский ждёт от «нормандской четвёрки» решения вопроса по обмену Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на встрече «нормандской четвёрки» удастся решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц.

Экономика Новый налоговый режим обещан богатым регионам Новый налоговый режим обещан богатым регионам Планы чиновников по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых меняются.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Общество Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые должности в России Российское министерство труда назвало самые высокооплачиваемые должности в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Шоу-бизнес Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске Бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о ее здоровье.

Происшествия Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Шоу-бизнес Мазаев рассказал о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой Не успели еще стереться в памяти яркие впечатления от свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, как в СМИ появилась информация о предстоящем свадебном торжестве еще одной знаменитой пары - режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Гаджеты Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.

Политика СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.

Общество Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Политика Четыре страны Центральной Америки остались без электричества Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.

Шоу-бизнес Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Общество На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".

Гаджеты Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.

Единоборства Нурмагомедов продал футболку Порье за 100 тысяч долларов Футболка американского бойца MMA Дастина Порье, которую после победы забрал себе чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, была продана на благотворительном аукционе за 100 тысяч долларов.

Экономика Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9% Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Армия и оружие Найдено тайное убежище «Белых касок», где снимались фейки о химатаках Как сообщает ТАСС, тайное убежище служило базой не только для 3,5 тысяч боевиков. Именно там ютились представители "Белых касок".

Общество Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.

Хоккей Овечкин предложил изменить хоккейные правила Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее.