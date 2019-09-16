Футбол

MetaratingsMetaratingsФедун не принял отставку Кононова

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 14 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
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с чего всё началось

Федун отказал Кононову в отставке из «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», владелец московского «Спартака» Леонид Федун отказался одобрить отставку главного тренера команды Олега Кононова.
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