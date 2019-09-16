с чего всё началось

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Политика Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.

Политика Атаки на Saudi Aramco не обсуждались на встречах Путина в Анкаре Нападения на нефтяные промыслы Saudi Aramco в Саудовской Аравии не являлись предметом обсуждения на встречах президента России Владимира Путина с главами Ирана и Турции в Анкаре.

Шоу-бизнес Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.

Здоровье Роспотребнадзор намерен выяснить, как питаются российские дети Роспотребнадзор планирует провести мониторинг питания детей в образовательных организациях и дома.

Гаджеты Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6 Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).

Экономика Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.

Здоровье В России грядут массовые увольнения врачей — эксперт Законопроект Минздрава о штрафах для врачей спровоцирует их массовые увольнения.

Энергетика Мировые цены на нефть значительно выросли Мировые цены на нефть выросли на 10—12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Армия и оружие Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.

Энергетика Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Гаджеты Google объявила дату дебюта Pixel 4 и Pixel 4 XL Компания Google официально объявила дату своей традиционной ежегодной «железной» презентации Made By Google.

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Политика Захарова высмеяла сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предвыборными "фантастическими историями" сообщения американских СМИ о том, что российские дипломаты в зданиях посольств РФ в Мэриленде и Нью-Йорке тайно "хакнули" и использовали оборудование ФБР для слежки и получения секретной информации.

Игры Apple Arcade стал доступен для бета-тестеров iOS 13 За несколько дней до запланированного на 19 сентября запуска Apple Arcade, сервис заработал для бета-тестеров iOS 13.

Теннис Томаш Бердых снялся с турнира в Санкт-Петербурге Бывшая четвёртая ракетка мира, финалист Уимблдона-2010 чех Томаш Бердых отказался от участия в турнире в Санкт-Петербурге, который состоится с 16 по 22 сентября.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Футбол Итальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку Журналист Calcio Mercato, Лучано Пассирани был уволен прямо в прямом эфире телеканала TopCalcio24.

Наука Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.