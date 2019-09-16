с чего всё началось

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.

Общество На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".

Футбол Кокорина и Мамаева освободили по УДО Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Происшествия В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии На учениях в Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии, сообщили ТАСС в военном следственном отделе СКР по Смоленскому гарнизону.

Футбол «Зенит» вылетел на матч Лиги чемпионов с «Лионом» «Зенит» отправился во Францию, где сыграет против «Лиона» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Происшествия 6-летний мальчик провел неделю у трупа матери В городе Янаул (Башкирия) 6-летний ребенок почти неделю прожил в квартире наедине с трупом своей матери.

Шоу-бизнес На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.

Общество «Ъ» сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального Газета "Коммерсантъ" сообщила детали иска ООО "ФЛАЙ АВТО" к "Фонду борьбу с коррупцией" Алексея Навального на 1 млрд рублей.

Происшествия Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Общество Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Финансы Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,16 рубля (плюс почти 12 копеек), курс евро — 70,61 рубля (плюс примерно 17 копеек).

Гаджеты Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.

Кино Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо.

Кино Стала известна причина смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева По факту смерти Колычева стражи порядка проводят проверку. Юрий Колычев получил звание народного артиста РСФСР в 1989 году.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Общество В Пенсионном фонде рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах.

Экономика АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».

Единоборства В Госдуме предложили считать рэп-баттлы видом спорта Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов предложил официально признать рэп-баттлы видом спорта.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.

Политика ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.

Политика Власти США запретили госзакупки продукции «Лаборатории Касперского» С 1 октября 2018 года был введен временный запрет на госзакупки продукции бренда, который компания безуспешно пыталась оспорить в суде.