с чего всё началось

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.

Политика В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Политика Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко Пользователи сети посмеялись над бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который предположительно уснул на заседании Верховной рады.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

Происшествия Отчим Кокорина наехал на журналиста Логинов неожиданно сдал назад и проехал по ноге журналиста.

Шоу-бизнес Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Шоу-бизнес На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.

Экономика Минимальная стоимость водки в России может составить 233 рубля В России могут установить минимальную розничную цену на водку на уровне 233 рублей за 0,5 литра в следующем году.

Кино Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».

Шоу-бизнес Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.

Происшествия Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Общество Закон для своих и закон для чужих Приговор к лишению свободы при явных, но проигнорированных судом доказательствах невиновности подсудимого, сопоставимый по тяжести с недавним сроком бывшему сотруднику ФСБ, пытавшему подозреваемого стволом карабина, отражает несправедливость и пристрастность отечественной Фемиды, ее принципиально разный подход к «своим» и «чужим».

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.

Авто Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style Фастбек Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style с ценником от 2 639 900 рублей.

Происшествия Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.