с чего всё началось

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов попросил об отставке со своего поста после поражения команды от "Урала". Владелец клуба Леонид Федун отказался увольнять специалиста, сообщает "Чемпионат".

Кононов просил отставку из «Спартака», но Федун ответил отказом

Политика Суд в Гааге согласился рассмотреть доводы РФ по делу ПриватБанка Международный арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть представленные Россией доводы о незаконном приобретении украинским ПриватБанком активов в Крыму.

Кино Появились первые кадры нового «Терминатора» с главными героями Журнал Total Film выложил первые кадры из нового фильма «Терминатор: Темные судьбы», на которых можно увидеть основных героев грядущего блокбастера и главного злодея.

Шоу-бизнес Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.

Космос Два астероида пролетят мимо Земли в выходные Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Космос Найдена экзопланета с пригодными для жизни условиями Астрономы утверждают, что в атмосфере K2-18b есть вода. Исследователи считают, что экзопланета K2-18b может быть пригодной для жизни.

Политика Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Происшествия Москалькова запросила материалы по делу осужденного Павла Устинова Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена разобраться в деле Павла Устинова, осужденного на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, и не исключает обращение в прокуратуру.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.

Технологии Около 14 млн записей покупателей и компаний оказались в Сети Сервер ОФД «Дримкас» управлялся оператором фискальных данных (ОФД). Сейчас они проверяют данные об атаке на сервер и утечке.

Здоровье Москва увеличит объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний Столичные власти планируют увеличить объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний более чем в два раза.

Армия и оружие Небензя показал в ООН подтверждающие сохранность больниц в Идлибе фото Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская авиация не нанесла никакого ущерба гуманитарным объектам в сирийской провинции Идлиб.

Шоу-бизнес У Заворотнюк развились тяжелые осложнения Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Экономика Новый платеж с зарплаты появится в России Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Футбол «Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Астон Виллой» Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась вничью — 0:0. На 67-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Вест Хэма» Артуру Масуаку, после чего лондонская команда осталась в меньшинстве.

Футбол Кокорин и Мамаев выходят на свободу Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.

Шоу-бизнес Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».

Хоккей Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил за возвращение в НХЛ тонированных визоров.

Политика Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Политика Прокуратура в Нью-Йорке потребовала раскрыть данные о налоговых декларациях Трампа - СМИ Прокуратура направила налоговой компании Mazars USA, которая готовила налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет, повестки с требованием предоставить данные о финансах Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года.

Здоровье Сотрудники скорой помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку В столице Карелии Петрозаводске фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи начали в воскресенье, 15 сентября, так называемую итальянскую забастовку из-за низкого уровня зарплат, сообщает портал «Петрозаводск говорит».

Футбол Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.