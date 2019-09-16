с чего всё началось

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.

Общество Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.

Гаджеты Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами, причем на старте продаж она предлагает несколько моделей, в числе которых и самые доступные по цене от 12 500 рублей в эквиваленте.

ЖКХ ФАС выступила против счётчиков тепла в квартирах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против обязательной установки счётчиков тепла в новостройках, заявил замглавы ведомства Виталий Королёв.

Политика Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.

Армия и оружие The National Interest сообщил, что Польша готовится к войне с Россией Польша ожидает, что Конгресс США одобрит сделку о закупке 32 истребителей F-35A, заявил обозреватель издания The National Interest Себастиан Роблин.

Происшествия Женщина сбросила детей с моста в Москве Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.

Происшествия В Петербурге студент напал с ножом на сокурсника Студент судостроительного колледжа задержан после нападения с ножом на 16-летнего сокурсника в Петербурге, пострадавший молодой человек госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Спецпредставитель Путина заявил о превосходстве Telegram над WhatsApp С точки зрения безопасности мессенджер Telegram превосходит WhatsApp, хотя гарантирующих абсолютную безопасность средств коммуникации пока не существует, заявил «РИА Новости» специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Происшествия При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.

Происшествия СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.

Происшествия Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.

Шоу-бизнес Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни 36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.

Шоу-бизнес Заворотнюк перенесла серьезную операцию Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

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Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.