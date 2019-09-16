с чего всё началось

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.

Политика Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400 Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.

Энергетика Нефть Brent и WTI дорожает на 15% Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 15,3% - до $69,65 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия Пошел провожать: в Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача Мужчина согласился и пошел провожать врача, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на жертву: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал.

Шоу-бизнес Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Происшествия Одинокая лошадь пыталась прокатиться в троллейбусе в Петербурге Утром во вторник, 17 сентября, еще сонные жители Петербурга, спеша по своим делам, дожидались транспорта на одной из остановок на Ленинском проспекте.

Общество Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Политика Офис Зеленского назвал провокацией пожар в доме Гонтаревой Офис президента Украины Владимира Зеленского призвал правоохранителей к скорейшему расследованию пожара в доме у экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Кино Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.

Политика ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.

Происшествия Пожар на нефтебазе в Челябинске: есть пострадавший В Челябинске пожар на нефтебазе привёл к травмированию одного человека. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Армия и оружие Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).

Здоровье Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы» Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.

Экономика Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.

Политика В Израиле проходят вторые в году парламентские выборы В течение недели после публикации официальных итогов голосования президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет, и поручит сформировать новый кабинет тому из депутатов, кто, по мнению главы государства, имеет предпочтительные шансы создать коалицию, опирающуюся на поддержку парламентского большинства.

Политика Власти Ирана отказались от переговоров с США Верховный лидер Ирана аятолла Али Хамении в ходе своего выступления во вторник заявил, что никаких переговоров с США не будет.