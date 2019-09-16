с чего всё началось

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Авто Смерть ТагАЗа: как новый автозавод превратился в металлолом Напомним, ТагАЗ был построен по лицензии южнокорейской компании Daewoo Motors на базе Таганрогского комбайнового завода в 1998 году.

Общество Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Энергетика Трамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.

Наука Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.

Политика «Северному потоку-2» предсказали патовую ситуацию Операторы проекта сообщили агентству, что строительство ведется в рамках графика, и выразили надежду на то, что Копенгаген даст свое разрешение до того, как Solitaire доплывет до датских границ.

Финансы Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Армия и оружие Песков: РФ, Турция и Иран не планируют совместную операцию в Сирии Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, Иран и Турция не планируют проведение совместной операции в Сирии и в Идлибе в частности.

Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Политика Захарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах Ранее бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили Yahoo News, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения.

Армия и оружие Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды «Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.

Армия и оружие Пентагон: Вашингтон готовит ответ на атаку на НПЗ Саудовской Аравии Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США совместно с партнерами разрабатывают ответные меры на атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Хоккей Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив» В Москве обладатель Кубка Гагарина ЦСКА выиграл у ярославского "Локомотива" 5:2. В составе победителей трижды отличился Кирилл Капризов.

Происшествия Мощный взрыв газа разнес интернат в США, погиб один пожарный В американском Фармингтоне, штат Мэн, мощный взрыв прогремел с здании интерната для людей с нарушениями развития.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Политика Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Общество У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.

Политика Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.

Гаджеты Google объявила дату дебюта Pixel 4 и Pixel 4 XL Компания Google официально объявила дату своей традиционной ежегодной «железной» презентации Made By Google.