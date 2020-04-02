Ранее Федун говорил, что из-за убытков, которые несут клубы, необходимо отменить правило финансового fair play. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая. «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Общество В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции Два вида штрафов Москвичей будут штрафовать по нормам федерального КоАПа за нарушение федеральных правил, по нормам московского — за нарушение правил, введенных непосредственно мэром города, пояснил РБК автор законопроекта о штрафах для нарушителей карантина, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Происшествия В Челябинске стражи порядка начали массовые проверки автолюбителей Стражи порядка перекрывают дороги, чтобы автолюбители могли ехать только в строго определенном направлении, останавливают машины и о чем-то долго беседуют с водителями.

Общество Здание оптового рынка в пригороде Парижа превратят в морг Одно из зданий крупного оптового рыночного комплекса в пригороде Парижа Ранжисе в ближайшие дни переоборудуют в морг, передает в четверг газета Parisien.

Происшествия В Югре госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения Ханты-Мансийск, 2 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В Югре после контакта с заражённым коронавирусом сотрудником сервисной компании госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения.

Общество Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов Компании продовольственной розницы с 1 апреля формируют списки сотрудников, которым в условиях режима самоизоляции, введенного в Москве и области, необходимы специальные пропуска для передвижения по городу.

Шоу-бизнес Кержаков резко ответил подписчику на вопрос о бывшей жене Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков в своём «инстаграме» жёстко ответил на вопрос подписчика о бывшей жене Милане Тюльпановой.

Здоровье Онколог рассказала об уязвимости больных раком к коронавирусу Радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) кандидат медицинских наук Наталья Деньгина рассказала в интервью RT, насколько коронавирус опасен для пациентов с онкологическими заболеваниями.