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Советский спортСоветский спортФедун обозначил убытки «Спартака» из-за вынужденной паузы в сезоне

Ранее Федун говорил, что из-за убытков, которые несут клубы, необходимо отменить правило финансового fair play. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая. «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
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Федун назвал финансовые потери «Спартака» из-за отсутствия футбола

Sport.ru03:58

Федун: «Спартак» теряет 500 млн рублей в месяц из-за паузы в РПЛ

Газета.Ru03:46

Российские футбольные клубы потеряют за время приостановки чемпионата от 3 до 4 миллиардов рублей

Эхо Москвы03:32

Владелец «Спартака» оценил финансовый ущерб клуба из-за пандемии

Вести.Ru03:22

«Спартак» потеряет более 1 млрд рублей из-за приостановки РПЛ

Metaratings02:45

Федун обозначил убытки «Спартака» из-за вынужденной паузы в сезоне

Советский спорт02:43

Федун озвучил сумму потерь «Спартака» из-за приостановки чемпионата

РБК01:31
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Единоборства

Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном

Напомним, поединок был запланирован ан 18 апреля в Бруклине.
Vprognoze.ru вчера в 16:01
Политика

В Кремле не давали указания закрывать границы российских субъектов

Власти России не отдавали распоряжений о временном закрытии транспортной связи между регионами страны на фоне коронавируса.
ИА Новороссия 07:30
Общество

В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции

Два вида штрафов Москвичей будут штрафовать по нормам федерального КоАПа за нарушение федеральных правил, по нормам московского — за нарушение правил, введенных непосредственно мэром города, пояснил РБК автор законопроекта о штрафах для нарушителей карантина, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
РБК 07:58
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Общество

Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом

Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
REGNUM 06:05
Политика

Захарова назвала «клеветой» публикации La Stampa о помощи РФ Италии

Министерство иностранных дел РФ назвало публикации La Stampa чистой клеветой на фоне российской помощи Италии.
Политическая Экспертиза 08:29
Общество

В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда

На въездах в Казань установлено 14 постов, которые проверяют соблюдение гражданами режима обязательной самоизоляции.
Inkazan 05:26
Общество

В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
RT на русском 08:42
Происшествия

В Челябинске стражи порядка начали массовые проверки автолюбителей

Стражи порядка перекрывают дороги, чтобы автолюбители могли ехать только в строго определенном направлении, останавливают машины и о чем-то долго беседуют с водителями.
Провинция.ру 08:20
Общество

Здание оптового рынка в пригороде Парижа превратят в морг

Одно из зданий крупного оптового рыночного комплекса в пригороде Парижа Ранжисе в ближайшие дни переоборудуют в морг, передает в четверг газета Parisien.
РИА Новости 07:08
Общество

Нарушители карантина заплатят штраф до 300 тысяч рублей

Госдума приняла поправки и законы касательно эпидемии. Штраф предусмотрен также для неинфицированных нарушителей — до 300 тысяч рублей.
7 канал Красноярск 31 марта в 05:51
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК 09:00
Общество

Матвиенко объяснила рост продаж водки при дефиците антисептиков

Динамика объясняется нехваткой дезинфицирующих средств, из-за которой водку стали использовать вместо антисептиков.
FlashNord 08:03
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в Следственный департамент МВД по делу генералов

Сотрудники СКР и ФСБ проводят обыски в Следственном департаменте МВД по уголовному делу о коррупции, в котором фигурируют генералы полиции.
Lenta.ru 08:35
Происшествия

В Югре госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения

Ханты-Мансийск, 2 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В Югре после контакта с заражённым коронавирусом сотрудником сервисной компании госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения.
REGNUM 00:51
Общество

За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
Общество

Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов

Компании продовольственной розницы с 1 апреля формируют списки сотрудников, которым в условиях режима самоизоляции, введенного в Москве и области, необходимы специальные пропуска для передвижения по городу.
РБК 08:24
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Экономика

Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Lenta.ru 08:01
Шоу-бизнес

Кержаков резко ответил подписчику на вопрос о бывшей жене

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков в своём «инстаграме» жёстко ответил на вопрос подписчика о бывшей жене Милане Тюльпановой.
Чемпионат 06:44
Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
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Онколог рассказала об уязвимости больных раком к коронавирусу

Радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) кандидат медицинских наук Наталья Деньгина рассказала в интервью RT, насколько коронавирус опасен для пациентов с онкологическими заболеваниями.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
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Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Наука

Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное

Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
Наша версия 05:44
Политика

Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок

Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок. Об этом заявил глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер телеканалу RTL.
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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