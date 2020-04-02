Коронавирус
Советский спортФедун обозначил убытки «Спартака» из-за вынужденной паузы в сезоне
Ранее Федун говорил, что из-за убытков, которые несут клубы, необходимо отменить правило финансового fair play. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая. «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
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Единоборства
Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном
Напомним, поединок был запланирован ан 18 апреля в Бруклине.
Политика
В Кремле не давали указания закрывать границы российских субъектов
Власти России не отдавали распоряжений о временном закрытии транспортной связи между регионами страны на фоне коронавируса.
Общество
В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции
Два вида штрафов Москвичей будут штрафовать по нормам федерального КоАПа за нарушение федеральных правил, по нормам московского — за нарушение правил, введенных непосредственно мэром города, пояснил РБК автор законопроекта о штрафах для нарушителей карантина, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Общество
Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом
Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
Политика
Захарова назвала «клеветой» публикации La Stampa о помощи РФ Италии
Министерство иностранных дел РФ назвало публикации La Stampa чистой клеветой на фоне российской помощи Италии.
Общество
В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда
На въездах в Казань установлено 14 постов, которые проверяют соблюдение гражданами режима обязательной самоизоляции.
Общество
В России разрешат производить медицинские маски без лицензии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
Происшествия
В Челябинске стражи порядка начали массовые проверки автолюбителей
Стражи порядка перекрывают дороги, чтобы автолюбители могли ехать только в строго определенном направлении, останавливают машины и о чем-то долго беседуют с водителями.
Общество
Здание оптового рынка в пригороде Парижа превратят в морг
Одно из зданий крупного оптового рыночного комплекса в пригороде Парижа Ранжисе в ближайшие дни переоборудуют в морг, передает в четверг газета Parisien.
Общество
Нарушители карантина заплатят штраф до 300 тысяч рублей
Госдума приняла поправки и законы касательно эпидемии. Штраф предусмотрен также для неинфицированных нарушителей — до 300 тысяч рублей.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
Общество
Матвиенко объяснила рост продаж водки при дефиците антисептиков
Динамика объясняется нехваткой дезинфицирующих средств, из-за которой водку стали использовать вместо антисептиков.
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в Следственный департамент МВД по делу генералов
Сотрудники СКР и ФСБ проводят обыски в Следственном департаменте МВД по уголовному делу о коррупции, в котором фигурируют генералы полиции.
Происшествия
В Югре госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения
Ханты-Мансийск, 2 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В Югре после контакта с заражённым коронавирусом сотрудником сервисной компании госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения.
Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Общество
Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов
Компании продовольственной розницы с 1 апреля формируют списки сотрудников, которым в условиях режима самоизоляции, введенного в Москве и области, необходимы специальные пропуска для передвижения по городу.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Экономика
Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе
Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Шоу-бизнес
Кержаков резко ответил подписчику на вопрос о бывшей жене
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков в своём «инстаграме» жёстко ответил на вопрос подписчика о бывшей жене Милане Тюльпановой.
Здоровье
В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса
Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Здоровье
Онколог рассказала об уязвимости больных раком к коронавирусу
Радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) кандидат медицинских наук Наталья Деньгина рассказала в интервью RT, насколько коронавирус опасен для пациентов с онкологическими заболеваниями.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
В России могут продлить нерабочую неделю
О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Наука
Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное
Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
Политика
Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок
Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок. Об этом заявил глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер телеканалу RTL.