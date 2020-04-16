Коронавирус
Piter.tvЛеонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистов
"Спартак" стал первым клубом РПЛ, чьи игроки согласились на понижение зарплаты. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в интервью агентству ТАСС прокомментировал ситуацию с зарплатами футболистов на фоне паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), связанной с эпидемией коронавируса.
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Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.ТАСС Спорт04:40
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Леонид Федун спрогнозировал снижение зарплат и сумм трансферов из-за коронавируса
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