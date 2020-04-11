Энергетика
КоммерсантъФедун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что России выгодно новое сокращение добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. Без сделки ОПЕК+ российскую нефтяную промышленность ожидало бы «ковровое закрытие скважин», заявил он в интервью РБК.
Читать в источнике
Оценить900
с чего всё началось
РБК поговорил про влияние этой сделки на мировые рынки и Россию с вице-президентом и совладельцем крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонидом Федуном.РБКвчера в 09:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Комментарии
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный дом
Коммерсантъ 21:59
Происшествия
100 тысяч человек вышли на работу. Хроника COVID-19 в Новосибирске
Как меняется ситуация по заболеваемости (сколько человек болеет, сколько выздоровело), какие заявления делают местные власти, что происходит на улицах в данный конкретный момент и как «карантинят» дома (и на работе) новосибирцы — всё это вы найдете в нашей круглосуточной онлайн-хронике, которую мы запускаем каждое утро ровно в 7.00.
НГС 09 апреля в 20:00
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Космос
Советник гендиректора РКК «Энергия» рассказал о достижениях и планах нашей космонавтики
В канун праздника летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК "Энергия" имени С. П. Королева и председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полетов Александр Александров оценил путь, проделанный российской космонавтикой за эти годы, и поделился планами на ближайшее десятилетие.
Народные новости 02:00
Общество
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда 09:24
Происшествия
Внедорожник врезался в фуру на встречной в Забайкалье
Toyota Land Cruiser вечером 12 апреля на федеральной автотрассе «Чита-Забайкальск» в Оловяннинском районе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Scania.
Московский Комсомолец Чита 20:44
Происшествия
Новых случаев коронавируса не выявили за сутки в Иркутской области
В Иркутской области за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.
АиФ Иркутск 22:11
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 20:37
Наука
Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 18:19
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Общество
Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН 02:20
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета 02:50
Наука
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:38
Здоровье
Двое детей заразились коронавирусом в Хабаровском крае
"Все заразившиеся были в контакте с ранее установленными больными и находились в изоляции", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 10 апреля в 05:14
Общество
Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни
Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия 16:33
Общество
На сайте мэра Москвы заработал раздел по оформлению цифровых пропусков
На официальном сайте мэра и правительства Москвы появился раздел по оформлению цифровых пропусков для передвижения граждан.
Известия 21:30
Футбол
Тренер сборной России: мог перенести коронавирус и не знать об этом
Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал, что он мог перенести коронавирус и не узнать об этом, передает Inoprosport со ссылкой на Diario de Almera.
Газета.Ru 20:10
Политика
Песков объяснил слова Путина о коронавирусе и печенегах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал предположение о том, почему Владимир Путин сравнил коронавирусную инфекцию с нашествиями половцев и печенегов в своем недавнем телеобращении.
Профиль 09:35
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Футбол
Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции
Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.
Vprognoze.ru 11:55
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15
Авто
Владельцы новых Corvette негодуют из-за качества отделки
Правда, судя по интернет-форуму Corvette Forum, владельцы новых Corvette негодуют из-за качества отделки салона.
Motor вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за безденежья продают недвижимость
Виктор и Наталья согласились в надежде на то, что смогут быстрее продать недвижимость.
Комсомольская правда 18:52
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Общество
В России преодолели имбирный кризис
В России преодолели имбирный кризис, отмечается стабилизация цен на продукт.
Lenta.ru 08:13
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59