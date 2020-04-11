Энергетика
КоммерсантъФедун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что России выгодно новое сокращение добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. Без сделки ОПЕК+ российскую нефтяную промышленность ожидало бы «ковровое закрытие скважин», заявил он в интервью РБК.
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с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.РБКвчера в 09:02
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Комментарии
Общество
Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом
«Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 05:12
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Общество
Оперативный штаб обновил данные по новым случаям COVID-19 в России
В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло.
Вести.Ru 04:30
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Наука
Причиной устойчивости пшеницы к грибку стал ген другого грибка
N+1 10 апреля в 06:55
Армия и оружие
В России отмечают День войск противовоздушной обороны
Вести.Ru вчера в 23:06
Общество
В Мурманской области еще у 61-го жителя подтвержден коронавирус
За прошедшие сутки официально у 61 человек подтвержден результат заболевания.
Kursk.com 04:05
Общество
В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек
"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.
Москва 24 05:27
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил перенос Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:09
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент вчера в 06:45
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Происшествия
В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру
Российская газета 05:51
Футбол
Бывшая девушка Эмери: он обвинил меня в его увольнении из «Арсенала»
Саша Райт, бывшая девушка экс-тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, рассказала об их расставании.
RT на русском 04:29
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Шоу-бизнес
Беременная жена Овечкина опубликовала семейное фото
Анастасия Шубская, супруга капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала в своем Instagram-аккаунте черно-белое семейное фото с мужем и сыном.
Матч ТВ вчера в 10:12
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
Армия и оружие
The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России
РИА Новости 10 апреля в 08:30
Политика
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
Ранее госсекретарь США Майк Помпео уже обвинял Россию и Китай в том, что те принижают усилия США по борьбе распространением инфекции.
Lenta.ru вчера в 03:33