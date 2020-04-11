В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.

с чего всё началось

Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что России выгодно новое сокращение добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. Без сделки ОПЕК+ российскую нефтяную промышленность ожидало бы «ковровое закрытие скважин», заявил он в интервью РБК.

Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК

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