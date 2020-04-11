Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъФедун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК

Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что России выгодно новое сокращение добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. Без сделки ОПЕК+ российскую нефтяную промышленность ожидало бы «ковровое закрытие скважин», заявил он в интервью РБК.
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с чего всё началось

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
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Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским миром

Lenta.ruвчера в 10:37

В ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

РБКвчера в 09:40
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Комментарии

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Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

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Общество

Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом

«Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
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Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
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Общество

Оперативный штаб обновил данные по новым случаям COVID-19 в России

В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло.
Вести.Ru 04:30
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Религия

Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Известия 04:38
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Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Наука

Причиной устойчивости пшеницы к грибку стал ген другого грибка

N+1 10 апреля в 06:55
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Армия и оружие

В России отмечают День войск противовоздушной обороны

Вести.Ru вчера в 23:06
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Общество

В Мурманской области еще у 61-го жителя подтвержден коронавирус

За прошедшие сутки официально у 61 человек подтвержден результат заболевания.
Kursk.com 04:05
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Происшествия

Из психиатрической больницы Иркутска сбежали шесть пациентов

Вести.Ru 01:39
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Общество

В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек

"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.
Москва 24 05:27
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Общество

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Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
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Общество

Песков допустил перенос Парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил перенос Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
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АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

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Общество

Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина

Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
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Общество

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция

Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
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Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 04:33
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
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Происшествия

В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
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Общество

В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом

По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
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Бывшая девушка Эмери: он обвинил меня в его увольнении из «Арсенала»

Саша Райт, бывшая девушка экс-тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, рассказала об их расставании.
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МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
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Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
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The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

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Политика

США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией

Ранее госсекретарь США Майк Помпео уже обвинял Россию и Китай в том, что те принижают усилия США по борьбе распространением инфекции.
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