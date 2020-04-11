Энергетика
Газета.RuФедун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.РБКвчера в 09:02
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Комментарии
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было.
Газета.Ru вчера в 11:24
Общество
В Петербурге опровергли информацию о нехватке аппаратов ИВЛ
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга назвал информацию о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах города ложной.
Piter.tv 06:21
Политика
Зеленский пообещал миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавирусной инфекции, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
РИА Новости 06:16
Общество
Комендантский час в Турции спровоцировал драки у продуктовых магазинов
Неожиданно введенный комендантский час в городах Турции привел к беспорядкам в стране.
Millionaire.ru 05:57
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Авто
BMW продолжит выпускать седаны вопреки моде на кроссоверы
Несмотря на растущую популярность кроссоверов, BMW продолжит выпускать седаны, так как на них есть устойчивый спрос, заявил главный дизайнер марки Домагой Дукеч, 7 апреля сообщает портал Autoblog.
ИА Красная Весна 06:33
Шоу-бизнес
Беременная жена Овечкина опубликовала семейное фото
Анастасия Шубская, супруга капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала в своем Instagram-аккаунте черно-белое семейное фото с мужем и сыном.
Матч ТВ вчера в 10:12
Происшествия
В Мордовии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом
Саранск, 12 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 апреля подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 05:03
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань вчера в 11:06
Армия и оружие
«Храбрый» эстонский генерал скатился до площадной брани в адрес России
Попутно, эстонский хам обвинил Россию в захвате Крыма и «отравлении и убийстве людей».
Новостной фронт вчера в 06:31
Общество
Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Единоборства
Соловьев: Хабиб и Конор подружатся, у них будут прекрасные отношения
Телеведущий Владимир Соловьев высказал свое отношение к российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове, а также прокомментировал противостояние Хабиба с экс-обладателем поясов UFC в двух дивизионах Конором Макгрегоре.
Metaratings 06:25
Общество
В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду
В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 04:58
Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
Общество
Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.
РИА Новости 03:03
Общество
В Воронежской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса
Оперштаб в воскресенье, 12 апреля сообщил еще о 12 случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Воронежской области.
Kursk.com 03:44
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Происшествия
В Архангельске взорвался грузовик с водителем кабине
Российская газета 06:35
Футбол
Экс-советник главы РФС Марк Годик скончался на 81-м году жизни
Бывший советник главы Российского футбольного союза (РФС) Марк Годик скончался на 81-м году жизни, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 04:55