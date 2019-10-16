Футбол

Pravda.RuPravda.RuФедун окончательно решил покинуть «Спартак»

В понедельник главным тренером "Спартака" был назначен итальянский специалист Доменико Тедеско. Федун отметил, что это креатура генерального директора Томаса Цорна. Владелец "Спартака" объявил, что принял окончательное решение покинуть клуб.
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с чего всё началось

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

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У «Спартака» 5 поражений подряд в РПЛ. Хуже было лишь 15 лет назад

Матч ТВ05:32

Теперь отвечает Цорн. Федун четко сказал: Тедеско — выбор Томаса

Спорт-Экспрессвчера в 11:40

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50

Владелец «Спартака»: к 2022 году выиграем чемпионат России

Газета.Ru15 октября в 17:52

«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ru15 октября в 15:12

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионат15 октября в 15:31

Операция «Наследник». Тедеско или другой, Федуну сегодня без разницы

Sportbox.RUвчера в 03:45
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Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Kinonews.ru 02:53
Здоровье

Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет

В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
Medvestnik.ru 15 октября в 13:54
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

РИА Новости 03:39
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

Спорт-Экспресс вчера в 16:28
Происшествия

В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже

В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
RT на русском 02:28
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина

Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 06:54
Происшествия

В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой

В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере

Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru 15 октября в 02:09
Общество

Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов

Новый способ хищения денег из банкоматов придумали фальшивомонетчики, рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык в программе "Эфир", которая выходит на сайте надзорного ведомства.
Российская газета вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Политика

МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске

Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Гаджеты

Патч для Samsung Galaxy S10 решит проблему со сканером отпечатков

Компания Samsung выпустит специальный патч для смартфона Galaxy S10.
News.ru 03:45
Гаджеты

Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display

Игромания.ру 06:36
Происшествия

В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Газета.Ru 04:15
Политика

Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Авто

Volvo XC40 Recharge: первый электромобиль марки

Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.
Автоновости дня вчера в 15:17
Хоккей

Наставник «Торонто» впечатлен игрой Михеева

Sportbox.RU 02:43
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Культура

Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Общество

Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию

Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.
РИА Новости 03:55
Политика

Дональд Трамп и члены конгресса проводят встречу по Турции

Президент Дональд Трамп и члены конгресса США проводят встречу по ситуации с Турцией, сообщает 16 октября пресс-служба Белого дома.
REGNUM вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Киркорову на концерте в Коми подарили огромную семгу

После выступления глава муниципалитета Наталья Паншина преподнесла артисту необычный подарок - огромную семгу.
ТК Звезда вчера в 23:41
Происшествия

Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки

Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Lenta.ru 06:23
Политика

США помогли предотвратить теракты в России

Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории.
RT на русском 08:26
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина

Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Доменико Тедеско
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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