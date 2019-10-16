Футбол

Pravda.RuPravda.RuФедун окончательно решил покинуть «Спартак»

В понедельник главным тренером "Спартака" был назначен итальянский специалист Доменико Тедеско. Федун отметил, что это креатура генерального директора Томаса Цорна. Владелец "Спартака" объявил, что принял окончательное решение покинуть клуб.
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с чего всё началось

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

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Владелец «Спартака»: к 2022 году выиграем чемпионат России

Газета.Ruвчера в 17:52

Федун подтвердил, что покинет «Спартак». Болельщикам должно быть тревожно

Матч ТВ08:29

Операция «Наследник». Тедеско или другой, Федуну сегодня без разницы

Sportbox.RU03:45

Теперь отвечает Цорн. Федун четко сказал: Тедеско — выбор Томаса

Спорт-Экспресс11:40

«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ruвчера в 15:12

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионатвчера в 15:31

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50
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Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
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В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

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Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом

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Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
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Родственники сбитого под Кировом мальчика не верят, что он был пьян

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Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

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Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что надо с пониманием отнестись к ситуации с исполнением гимна России в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.
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Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.
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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
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Космос

NASA планирует выход в открытый космос двух женщин-астронавтов

Первоначально NASA планировало выход в открытый космос женщин-астронавтов прошлой весной, но пришлось отменить его из-за нехватки специальных костюмов подходящего размера.
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Авто

На новых автомобилях запретят ездить без номеров

Как сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, с 1 января грядущего года в России вступят в силу новые изменения законодательства, которые предусматривают запрет на перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров.
SpeedMe вчера в 06:42
Кино

Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»

Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
Телеканал 360° 14 октября в 20:19
Общество

РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда

Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
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Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Гаджеты

Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro могут оснащаться сразу двумя ОС

Китайский бренд Huawei намерен в 2020 году выпустить новые смартфоны P40 и P40 Pro, которые получат примечательную особенность.
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Гаджеты

Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone

Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.
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Черчесов рассказал про «двух дебилов» на стадионе во время матча

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как наставнику команды лучше всего справляться с критикой со стороны болельщиков.
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Киберспорт

Riot Games анонсировала тактический шутер Project A

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«Вашингтон» оказался сильнее «Торонто»

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" – "Торонто Мэйпл Ливз".
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Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости 19:16
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В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости 22:25
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Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
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Из-за пенсионной реформы численность сотрудников МВД сократилась

Из-за пенсионной реформы численность личного состава МВД существенно сократилась.
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
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В НСО депутаты требуют от кабмина обосновать рост тарифов на капремонт

Идею повышения тарифов на капитальный ремонт не поддержали и депутаты Олег Сметанин, Ашот Рафаелян, Майис Мамедов.
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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