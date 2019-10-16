Футбол
Pravda.RuФедун окончательно решил покинуть «Спартак»
В понедельник главным тренером "Спартака" был назначен итальянский специалист Доменико Тедеско. Федун отметил, что это креатура генерального директора Томаса Цорна. Владелец "Спартака" объявил, что принял окончательное решение покинуть клуб.
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с чего всё началось
Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.Комсомольская правда14 октября в 12:50
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Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия
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В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.
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Первоначально NASA планировало выход в открытый космос женщин-астронавтов прошлой весной, но пришлось отменить его из-за нехватки специальных костюмов подходящего размера.
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На новых автомобилях запретят ездить без номеров
Как сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, с 1 января грядущего года в России вступят в силу новые изменения законодательства, которые предусматривают запрет на перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров.
SpeedMe вчера в 06:42
Кино
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Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
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Полит.ру вчера в 06:18
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РИА Новости вчера в 08:58
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Китайский бренд Huawei намерен в 2020 году выпустить новые смартфоны P40 и P40 Pro, которые получат примечательную особенность.
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Гаджеты
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ФедералПресс 20:36
Футбол
Черчесов рассказал про «двух дебилов» на стадионе во время матча
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как наставнику команды лучше всего справляться с критикой со стороны болельщиков.
Свободная Пресса 16:37
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Riot Games анонсировала тактический шутер Project A
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Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" – "Торонто Мэйпл Ливз".
Вести.Ru 22:09
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Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
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В России упростили порядок взыскания долгов с дачников
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РИА Новости 22:25
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Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
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Из-за пенсионной реформы численность сотрудников МВД сократилась
Из-за пенсионной реформы численность личного состава МВД существенно сократилась.
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 09:17
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 13:16
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
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В НСО депутаты требуют от кабмина обосновать рост тарифов на капремонт
Идею повышения тарифов на капитальный ремонт не поддержали и депутаты Олег Сметанин, Ашот Рафаелян, Майис Мамедов.
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