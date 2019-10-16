Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

с чего всё началось

В понедельник главным тренером "Спартака" был назначен итальянский специалист Доменико Тедеско. Федун отметил, что это креатура генерального директора Томаса Цорна. Владелец "Спартака" объявил, что принял окончательное решение покинуть клуб.

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