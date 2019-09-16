с чего всё началось

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов подавал заявление об отставке со своего поста. Это произошло после поражения красно-белых от "Урала" дома со счетом 1:2 в девятом туре РПЛ.

Спорт день за днем

СМИ узнали о попытке тренера «Спартака» Кононова уйти в отставку

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