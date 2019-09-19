Футбол

RT на русскомRT на русскомФедун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
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