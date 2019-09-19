Футбол
RT на русскомФедун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Политика
Россия предложила продлить транзит газа через Украину
В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры, в ходе которых Россия выдвинула предложение о продлении контракта на транзит газа через территорию Украины.
Газета.Ru 11:43
Игры
Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC
News.ru вчера в 01:52
Спорт
Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону
Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
РИА Новости 07:10
Игры
Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года
Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.
Игромания.ру 03:14
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Политика
Лавров и Маас обсудили перспективы выполнения Минских соглашений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом перспективы реализации Минских соглашений после переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Известия вчера в 13:46
Армия и оружие
Секретный ракетный завод в России больше года посещали уборщицы-шпионы
Восемь неизвестных лиц в течение года свободно проходили на секретный ракетный завод в Королёве по пропускам, выписанным на уборщиц.
ForPost 10:30
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Армия и оружие
Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»
По сообщениям ТАСС, Минобороны России готовит долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».
Военное дело 05:40
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату
Госпитализированную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.
iReactor 06:00
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:36
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.
РБК 02:01
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru 06:02
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил продажу партии Lada Largus
«АвтоВАЗ» приостановил продажу партии автомобилей Lada Largus из-за неисправности в топливной системе.
Терра 08:43
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Происшествия
Арестован бывший глава департамента Минкультуры Цветнов
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО бывшего руководителя Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.
Российская газета 07:59
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Игры
Анонсировали Total War Saga: Troy
SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.
Cyber.sports.ru 10:18
Путешествия
Инспекционные комиссии проверят отели Антальи
Интерфакс 05:35
Происшествия
Экс-футболист Кельвин Мейнард убит в Амстердаме
Поздно вечером 18 сентября в Амстердаме неизвестные расстреляли экс-футболиста, 32-летнего Келвина Мэйнарда.
REGNUM 07:46