Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.

Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»

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