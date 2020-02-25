Общество
Советский спортФедун потерял за одни сутки более 500 миллионов долларов
Владелец Спартака Леонид Федун потерял за сутки 508 миллионов долларов. Как сообщает агентство Bloomberg, в понедельник суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на 139 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Общество
В России «налог с налога» на недвижимость признали незаконным
Верховный суд постановил не включать в кадастровую стоимость недвижимости налог на добавленную стоимость (НДС).
Кино
Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире
Политика
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
Происшествия
Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess
В Японии умер еще один пассажир туристического лайнера Diamond Princess, став четвертой жертвой коронавируса, сообщает японское ежедневное издание «Асахи симбун».
Политика
Сенаторы США настаивают на новых санкциях против России
Политики попросили Госдепартамент США и министерство финансов страны рассмотреть возможность введения ограничительных мер против российских граждан, уличённых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, а также санкций лично в отношении президента РФ Владимира Путина.
Культура
«Новороссия» показала клип о защитниках Донбасса
Военно-музыкальный ансамбль «Новороссия» выпустил клип, посвященный защитникам Донбасса. Ролик появился на видеохостинге YouTube.
Футбол
Голкипер «ПСЖ»: Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»
Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года. Уже спустя год он покинул «Олд Траффорд» и перешел в «ПСЖ».
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти.
Армия и оружие
Израильская армия атаковала объекты «Исламского джихада» в Газе
Армия обороны Израиля нанесла удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Политика
Трамп заявил о планах поставить Индии вертолёты на $3 млрд
Наука
Найден способ сделать 3D-изделия более прочными
Учеными была предложена методика повышения прочности 3D-изделий, которая основана на изучении связи между температурными параметрами процесса печати и структурой изделий.
Политика
Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Авто
Парламент Хакасии потратит 1 млн на техобслуживание 12 служебных авто
Верховный Совет Хакасии ищет подрядчиков для оказания услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту служебных автотранспортных средств.
Единоборства
Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Общество
Федеральную схему обращения с отходами собираются утвердить осенью
Новый руководитель РЭО («Российский экологический оператор») Илья Гудков собирается в кратчайшие сроки предоставить сформированную федеральную схему обращения с отходами.
Политика
Путин рассказал о реализации в России нацпроектов
За первый год реализации национальных проектов удалось сделать не всё, что было запланировано.
Общество
Эпидемия коронавируса: жителя Закарпатья госпитализировали
По данным издания, жителя села Дедово 1985 года рождения госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» покинул Верховную раду
Украинский музыкант, государственный и политический деятель Святослав Вакарчук решил оставить должность депутата Верховной рады.
Общество
После назначения Руслана Рябошапки генпрокурором
После назначения Руслана Рябошапки генпрокурором Украина узнала, что у него есть дом во Франции.
Общество
Родителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей
В Комитете Госдумы по образованию и науке начали разработку другого законопроекта в защиту учителя с рабочим названием «О статусе педагога».
Общество
В Японии умер самый пожилой мужчина планеты
Двадцать третьего февраля в Японии умер самый пожилой мужчина планеты Ватанабэ Титэцу, ему было 112 лет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на семью усопшего.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Авто
Skoda Karoq за 1,5 млн рублей. Тестируем главного конкурента Kia Seltos
Выясняем, стоило ли россиянам так долго ждать автомобиль, который теперь будет конкурировать в первую очередь с Kia Seltos.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.