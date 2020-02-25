Владелец Спартака Леонид Федун потерял за сутки 508 миллионов долларов. Как сообщает агентство Bloomberg, в понедельник суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на 139 миллиардов долларов.

Федун потерял за одни сутки более 500 миллионов долларов

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