Общество

Советский спортСоветский спортФедун потерял за одни сутки более 500 миллионов долларов

Владелец Спартака Леонид Федун потерял за сутки 508 миллионов долларов. Как сообщает агентство Bloomberg, в понедельник суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на 139 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Миллиардеры Алекперов и Михельсон потеряли миллионы долларов из-за коронавируса

URA.Ru01:39

Федун потерял за одни сутки более 500 миллионов долларов

Советский спорт02:04

Владелец «Спартака» Федун потерял более 500 млн долларов за сутки из-за коронавируса

Sport24.ru03:25

Владелец «Спартака» Федун потерял за сутки более 500 миллионов долларов из-за короновируса

Metaratings02:15

Bloomberg: Федун потерял за день 508 миллионов

Бомбардир.ру03:19

Владелец «Спартака» лишился полмиллиарда долларов из-за коронавируса

Нева Спорт03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РИА Новости 02:03
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Известия 00:22
Политика

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Lenta.ru 03:24
Общество

В России «налог с налога» на недвижимость признали незаконным

Верховный суд постановил не включать в кадастровую стоимость недвижимости налог на добавленную стоимость (НДС).
ФедералПресс 02:35
Кино

Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире

Игромания.ру вчера в 11:31
Политика

Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
ТАСС 02:07
Происшествия

Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess

В Японии умер еще один пассажир туристического лайнера Diamond Princess, став четвертой жертвой коронавируса, сообщает японское ежедневное издание «Асахи симбун».
REGNUM вчера в 22:47
Политика

Сенаторы США настаивают на новых санкциях против России

Политики попросили Госдепартамент США и министерство финансов страны рассмотреть возможность введения ограничительных мер против российских граждан, уличённых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, а также санкций лично в отношении президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 03:32
Культура

«Новороссия» показала клип о защитниках Донбасса

Военно-музыкальный ансамбль «Новороссия» выпустил клип, посвященный защитникам Донбасса. Ролик появился на видеохостинге YouTube.
iReactor 03:11
Футбол

Голкипер «ПСЖ»: Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»

Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года. Уже спустя год он покинул «Олд Траффорд» и перешел в «ПСЖ».
Bookmaker-ratings.ru 00:59
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК вчера в 15:12
Экономика

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти.
РБК 03:35
Армия и оружие

Израильская армия атаковала объекты «Исламского джихада» в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
РИА Новости вчера в 07:04
Политика

Трамп заявил о планах поставить Индии вертолёты на $3 млрд

RT на русском вчера в 05:30
Наука

Найден способ сделать 3D-изделия более прочными

Учеными была предложена методика повышения прочности 3D-изделий, которая основана на изучении связи между температурными параметрами процесса печати и структурой изделий.
Anonsens вчера в 14:45
Политика

Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:33
Авто

Парламент Хакасии потратит 1 млн на техобслуживание 12 служебных авто

Верховный Совет Хакасии ищет подрядчиков для оказания услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту служебных автотранспортных средств.
Шанс (г. Абакан) 03:19
Единоборства

Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru вчера в 23:34
Общество

Федеральную схему обращения с отходами собираются утвердить осенью

Новый руководитель РЭО («Российский экологический оператор») Илья Гудков собирается в кратчайшие сроки предоставить сформированную федеральную схему обращения с отходами.
ФедералПресс 03:48
Политика

Путин рассказал о реализации в России нацпроектов

За первый год реализации национальных проектов удалось сделать не всё, что было запланировано.
News.ru 02:22
Общество

Эпидемия коронавируса: жителя Закарпатья госпитализировали

По данным издания, жителя села Дедово 1985 года рождения госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.
Рамблер 03:44
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» покинул Верховную раду

Украинский музыкант, государственный и политический деятель Святослав Вакарчук решил оставить должность депутата Верховной рады.
Телеканал 360° 03:04
Общество

После назначения Руслана Рябошапки генпрокурором

После назначения Руслана Рябошапки генпрокурором Украина узнала, что у него есть дом во Франции.
Голос Правды 03:37
Общество

Родителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей

В Комитете Госдумы по образованию и науке начали разработку другого законопроекта в защиту учителя с рабочим названием «О статусе педагога».
66.ru 01:04
Общество

В Японии умер самый пожилой мужчина планеты

Двадцать третьего февраля в Японии умер самый пожилой мужчина планеты Ватанабэ Титэцу, ему было 112 лет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на семью усопшего.
РИА Новости вчера в 20:25
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН 23 февраля в 19:27
Авто

Skoda Karoq за 1,5 млн рублей. Тестируем главного конкурента Kia Seltos

Выясняем, стоило ли россиянам так долго ждать автомобиль, который теперь будет конкурировать в первую очередь с Kia Seltos.
Российская газета вчера в 12:32
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС вчера в 17:25
Общество

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасилованиях

Сусанин 01:22
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное