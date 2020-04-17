МОСКВА, 17 апреля. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выделил 10 млн рублей Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом.

с чего всё началось

Российский миллиардер, владелец московского футбольного клуба "Спартак" и вице-президент нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун передал 10 млн рублей Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского для борьбы с коронавирусом (Covid-19).

Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

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