Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruФедун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Президент «Спартака» Леонид Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирсной инфекцией. Деньги были пожертвованы Институту хирургии имени А. В. Вишневского.
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Владелец ФК «Спартак» Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выделил 10 млн рублей Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом.
ТАСС Спорт11:04

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Федун пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Sport.ru17:29

Федун выделил 10 миллионов на борьбу с коронавирусом

Спорт-Экспресс10:53

Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом

РБК11:54

Владелец «Спартака» Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Вести.Ru11:36

Владелец «Спартака» Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

RT на русском11:16

Миллиардер Леонид Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Forbes13:31

Леонид Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Чемпионат10:39
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Происшествия

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
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Авто

GM-АвтоВАЗ получила новое название

Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
Тарантас Ньюс вчера в 04:47
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
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Здоровье

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
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Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Транспорт

В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
РБК 21:32
Происшествия

Во Владивостоке произошёл инцидент с участием гражданских и полицейского

Участников инцидента с проверкой документов привлекли к административной ответственности во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.В начале апреля были внесены изменения в меры по предотвращению распространения в Приморье коронавирусной инфекции, нерабочие дни продлили до 30 апреля.
Владивосток-Новости 20:38
Авто

Компания Lister дала послушать «самый быстрый кроссовер в мире»

Супер-внедорожник, основанный на основе F-Pace, с отдачей 666 л.с. станет самым быстрым в мире, а пока тюнер показывает новые изображения.
SpeedMe вчера в 09:44
Политика

Путин: пик по коронавирусу еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:28
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Происшествия

В Серпухове при пожаре в жилом доме погибли два человека

«В результате пожара в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Форсса два человека погибли», — рассказали в ведомстве.
RT на русском 20:55
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Авто

АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня вчера в 05:00
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Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
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Происшествия

В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире

В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
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Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
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Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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Экономика

Депутат-рыбопромышленник на Сахалине заработал за год 6 млрд рублей

Господин Пашков может стать рекордсменом по доходам среди депутатов региональных заксобраний — в прошлом году лучшим был результат в 4,4 млрд у челябинского парламентария Константина Струкова.
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Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК вчера в 14:32
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Экономика

ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
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Наука

Новый рентгеновский детектор совершит революцию в диагностике

Детекторы с низким энергопотреблением и повышенным разрешением могут также произвести революцию в индустрии сканеров безопасности в рентгеновских исследованиях.
Популярная механика 14:03
Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
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Происшествия

Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе

Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру 07:44
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Авто

Mitsubishi Delica для путешественников поступила в продажу

В Японии дебютировала новая специальная версия Mitsubishi Delica D:5 Jasper.
Новые автомобили 06:56
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Здоровье

В России опробован новый метод лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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