Коронавирус
Soccer.ruФедун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Президент «Спартака» Леонид Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирсной инфекцией. Деньги были пожертвованы Институту хирургии имени А. В. Вишневского.
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с чего всё началось
МОСКВА, 17 апреля. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выделил 10 млн рублей Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом.ТАСС Спорт11:04
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Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
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Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
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Владивосток-Новости 20:38
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Супер-внедорожник, основанный на основе F-Pace, с отдачей 666 л.с. станет самым быстрым в мире, а пока тюнер показывает новые изображения.
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Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:28
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В Серпухове при пожаре в жилом доме погибли два человека
«В результате пожара в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Форсса два человека погибли», — рассказали в ведомстве.
RT на русском 20:55
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Авто
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня вчера в 05:00
Общество
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Собака.ru 13:39
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
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Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
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Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
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Коммерсантъ 04:53
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Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК вчера в 14:32
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ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
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Газета.Ru 10:10
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Новый рентгеновский детектор совершит революцию в диагностике
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Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
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В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
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