Коронавирус
Российская газетаФедун предложил завершить сезон и объявить «Зенит» чемпионом
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун призвал завершить нынешний сезон в России. Ситуация с коронавирусом в мире и угроза его распространения на территории России, по мнению Федуна, должна привести к завершению чемпионата страны.
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с чего всё началось
Федун: «Пандемия только начинается. Наверное, надо РПЛ заканчивать и подводить итоги по текущему положению»
Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз. Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае.Sport24.ru10:13
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