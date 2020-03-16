Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз. Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае.

с чего всё началось

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