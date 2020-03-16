Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФедун предложил завершить сезон и объявить «Зенит» чемпионом

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун призвал завершить нынешний сезон в России. Ситуация с коронавирусом в мире и угроза его распространения на территории России, по мнению Федуна, должна привести к завершению чемпионата страны.
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с чего всё началось

Федун: «Пандемия только начинается. Наверное, надо РПЛ заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз. Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае.
Sport24.ru10:13

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Metaratings10:21

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Sport24.ru10:13

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Sport.ru11:27
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