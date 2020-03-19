Коронавирус
MetaratingsФедун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса
Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил восполнить убытки клубов из-за пандемии коронавируса за счёт отмены финансового фэйр-плей.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199 человек
За день в России зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом — число пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 199 человек.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Музыка
Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы
Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую
Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Футбол
Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля
Перерыв в чемпионате Англии по футболу в связи с коронавирусом продлен до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении Английской премьер-лиги.
Авто
«АвтоВАЗ» испытывает сборку новой Chevrolet Niva
Сборочных операций над кузовом рестайлинговой Niva в настоящее время не производилось – наверняка, это был испытательный прогон для адаптации нынешнего производства к новой для него модели.
Авто
Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах
Valkyrie британская марка разработала при поддержке Red Bull Advanced Technologies и AF Racing.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Кино
Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке
Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
Финансы
ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке
Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о правилах домашнего карантина
Специалисты Роспотребнадзора объяснили россиянам правила соблюдения домашнего карантина.
Армия и оружие
В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400
Технологии
Хакеры рассказали о разработке сети для кибератак по заказу ФСБ
Хакерская группа Digital Resistance опубликовала документацию программ для взлома устройств интернета вещей, предположительно разработанных по заказу структур ФСБ.
Кино
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Общество
Первый город в России ввел режим ЧС из-за коронавируса
Первым городом, в котором введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне пандемии коронавируса, стал Абакан в Республике Хакасия.
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год вопросом
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах.
Общество
РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.
Общество
В Петербурге мошенники стучатся в квартиры из-за коронавируса
В комитете сообщили, что в связи с коронавирусом вообще никто из служб не ходит по домам из-за коронавируса.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Футбол
Футбольные чемпионаты в Европе планируют возобновить в середине мая
Тебас отметил, что Лигу чемпионов и Лигу Европы также планируют возобновить одновременно.
Происшествия
В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе
В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.