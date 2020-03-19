Коронавирус

MetaratingsMetaratingsФедун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса

16 фотоЕщё 1 видео
Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил восполнить убытки клубов из-за пандемии коронавируса за счёт отмены финансового фэйр-плей.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В России призвали поменять футбольные правила из-за коронавируса

Lenta.ru07:17

Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса

Metaratings05:30

Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса

РИА Новости06:14

Леонид Федун: Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять

Советский спорт05:48

Глава «Спартака» Федун предлагает отменить финансовый фэйр-плей

Sport.ru05:43

Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса

RT на русском06:18

Федун предложил отменить финансовый фейр-плей из-за коронавируса

РБК05:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199 человек

За день в России зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом — число пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 199 человек.
Salt Mag 09:46
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Музыка

Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы

Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
Невские Новости 17 марта в 04:13
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс вчера в 02:21
Общество

Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую

Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
Paparazzi.ru 06:31
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
Общество

В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 09:44
Футбол

Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля

Перерыв в чемпионате Англии по футболу в связи с коронавирусом продлен до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении Английской премьер-лиги.
Известия 09:45
Авто

«АвтоВАЗ» испытывает сборку новой Chevrolet Niva

Сборочных операций над кузовом рестайлинговой Niva в настоящее время не производилось – наверняка, это был испытательный прогон для адаптации нынешнего производства к новой для него модели.
CarsWeek.ru 07:33
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах

Valkyrie британская марка разработала при поддержке Red Bull Advanced Technologies и AF Racing.
CarsWeek.ru вчера в 12:02
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Кино

Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке

Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
NewInform вчера в 04:06
Финансы

ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке

Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 03:06
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
7 канал Красноярск вчера в 21:41
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о правилах домашнего карантина

Специалисты Роспотребнадзора объяснили россиянам правила соблюдения домашнего карантина.
Народные новости 04:15
Армия и оружие

В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

Военное дело 05:30
Технологии

Хакеры рассказали о разработке сети для кибератак по заказу ФСБ

Хакерская группа Digital Resistance опубликовала документацию программ для взлома устройств интернета вещей, предположительно разработанных по заказу структур ФСБ.
Ведомости 08:14
Кино

Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»

Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Popcornnews.ru 17 марта в 04:00
Общество

Первый город в России ввел режим ЧС из-за коронавируса

Первым городом, в котором введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне пандемии коронавируса, стал Абакан в Республике Хакасия.
Московский Комсомолец 07:42
Политика

Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год вопросом

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах.
Lenta.ru 03:30
Общество

РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 09:34
Общество

В Петербурге мошенники стучатся в квартиры из-за коронавируса

В комитете сообщили, что в связи с коронавирусом вообще никто из служб не ходит по домам из-за коронавируса.
Piter.tv 09:44
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Футбол

Футбольные чемпионаты в Европе планируют возобновить в середине мая

Тебас отметил, что Лигу чемпионов и Лигу Европы также планируют возобновить одновременно.
NewInform 00:46
Происшествия

В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе

В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Санкт-Петербургские ведомости 10:09
Происшествия

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

РИА Новости 10:02
Здоровье

В России расшифровали полный геном коронавируса

Газета.Ru 10:03
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Новые Ведомости 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное