Футбол

ЧемпионатЧемпионатФедун предложил проверить арбитров на детекторе лжи

Член исполкома Российского футбольного союза и владелец «Спартака» Леонид Федун на заседании исполкома РФС выступил с предложением перед началом сезона проверить всех арбитров на детекторе лжи, сообщает Metaratings. По данным источника, предложение Федуна поддержал президент ЦСКА Евгений Гинер.
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