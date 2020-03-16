Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruЛеонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ

Владелец «Спартака» сообщил, что «мы подчинимся, деваться некуда». Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе. Московский «Локомотив» набрал 41 очко и занимает второе место, на третьей строчке расположился «Краснодар» с таким же количеством баллов.
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с чего всё началось

Федун: «Пандемия только начинается. Наверное, надо РПЛ заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз. Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае.
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«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
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Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

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Bookmaker-ratings.ru 04:28
Игры

Дебютный трейлер и детали первого сюжетного дополнения для Control

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Политика

Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Известия 17:01
Здоровье

ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса

Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.
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Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

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Распродажа в GOG – более 2500 предложений, скидки до 90% и бесплатная раздача материалов по «Ведьмаку»

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Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
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Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поводов для решения о введении в России чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса в настоящее время нет.
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Кино

Церемония вручения «Золотой малины» отменена

Самая известная "антипремия" Голливуда за неудачные киноработы не будет вручена вечером 14 марта по причине коронавируса Обычно премия "Золотая малина" (на английском - Razzie) вручается за день до оскаровской церемонии.
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Финансы

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"Ослабление курса национальной валюты на фоне слабых котировок нефти приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком России в 4%. В результате ключевая ставка может быть повышена на 1-1,5 п.п. до конца 2020 года, а темпы роста российской экономики замедлятся до околонулевых значений", - говорится в материале.
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Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
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Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Стриминговые сервисы использовали сообщения о введении карантина для вернувшихся из-за границы россиян в маркетинговых целях и предоставили бесплатный доступ к фильмам на своих платформах.
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Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
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Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Голливудский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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