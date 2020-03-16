Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз. Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае.

с чего всё началось

Владелец «Спартака» сообщил, что «мы подчинимся, деваться некуда». Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе. Московский «Локомотив» набрал 41 очко и занимает второе место, на третьей строчке расположился «Краснодар» с таким же количеством баллов.

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