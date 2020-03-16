Коронавирус
RuNews24.ruЛеонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ
Владелец «Спартака» сообщил, что «мы подчинимся, деваться некуда». Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе. Московский «Локомотив» набрал 41 очко и занимает второе место, на третьей строчке расположился «Краснодар» с таким же количеством баллов.
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с чего всё началось
Федун: «Пандемия только начинается. Наверное, надо РПЛ заканчивать и подводить итоги по текущему положению»
Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз. Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае.Sport24.ru10:13
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«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
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