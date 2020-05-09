Коронавирус
Спорт-ЭкспрессФедун пробудет в больнице около недели
Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней.
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Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер из-за коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства.
Lenta.ru 17:16
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Наука
Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Экономика
Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита
Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, чем опасно досрочное погашение кредитов.
Газета.Ru 19:39
Шоу-бизнес
«Плющенко и его Мальвина». Рудковская показала, как танцует с мужем
Яна Рудковская, супруга российского фигуриста Евгения Плющенко, опубликовала новое видео в своём «инстаграме».
Чемпионат 04:19
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
Происшествия
Хищная птица обратилась за помощью к человеку в Приамурье
Свободная Пресса 12:41
Политика
МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 13:41
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru вчера в 11:24
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи о микротранзакциях, но только в одиночном режиме
Стоит отметить, что подобным знаком ESRB помечает игры не только с микротранзакциями, но и любыми другими типами покупок: дополнительные уровни, предметы индивидуализации, аддоны и так далее.
3DNews вчера в 02:27
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:42
Космос
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса
Рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса являются перспективными в период пандемии коронавируса, считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.
Lenta.ru вчера в 15:54
Политика
Еврокомиссия рекомендовала не открывать границы ЕС до 15 июня
Отмечается, что сохранение ограничений на поездки в страны Шенгенской зоны для жителей неевропейских государств снизит риски распространения коронавируса на территории Евросоюза.
Эхо Москвы 19:06
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
"Процент заключенных в Америке в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии", а "качество среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах", отметил Дуров.
Российская газета вчера в 16:47
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Футбол
Бывший агент Соболева рассказал о скандале с неполученными подъемными
По словам Маньякова, зарплата Соболева после перехода из «Томи» в «Крылья Советов» выросла более, чем в три раза, а при подписании контракта сам игрок не поднимал вопрос о подъемных.
Спорт день за днем 13:38
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей Lada
АвтоВАЗ оформил патент на новые коммерческие наименования для будущих моделей Lada — это Tensa, Forta и Kayna.
SpeedMe вчера в 06:57
Наука
Найдено древнейшее европейское пиво
С уверенностью сказать, было это приготовлением безалкогольного солодового напитка или же сбраживанием пива, авторы исследования не могут, но вполне допускают, что с помощью своего метода обнаружили на территории современной Германии древнейшую в Европе пивоварню, относящуюся к четвертому тысячелетию до нашей эры.
Популярная механика вчера в 01:36
Гаджеты
LG представила смартфон LG Velvet с необычным дизайном
Astera вчера в 13:57
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
Общество
В Пермском крае поставят на учет школьников, залезавших на телевышку
Не было необходимости залезать на старую телевизионную вышку школьникам из Новопетровки Пермского края для отправки заданий, потому что дистанционное обучение для них организовано с помощью бумажных носителей, 8 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое министерство образования.
ИА Красная Весна 16:58
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю 75-летия Победы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Коммерсантъ 18:27
Авто
Продажи автомобилей в России обвалились на 64%
Объемы продаж автомобилей на отечественном потребительском рынке резко упали, снижение в апреле составило 64,4% по отношению к аналогичному периоду времени 2019 года.
Car.ru 13:56
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
"Назначение на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций", - заявил глава грузинского внешнеполитического ведомства.
Российская газета 03:42