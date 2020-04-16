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Pravda.RuФедун прогнозирует катастрофическое падение зарплат футболистов
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что футбольные клубы не смогут платить прежние зарплаты игрокам после пандемии коронавируса. Также, по его мнению, снизятся суммы, которые клубы платят за переходы футболистов. Пандемия коронавируса COVID-19 затронула практически все чемпионаты.
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Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.ТАСС Спорт04:40
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Леонид Федун спрогнозировал снижение зарплат и сумм трансферов из-за коронавируса
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