Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruФедун прогнозирует катастрофическое падение зарплат игроков

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как пандемия коронавируса отразится на финансовом положении команд Российской Премьер-лиги.
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с чего всё началось

Федун: снижение сумм трансферов из-за коронавируса будет близким к катастрофическому

Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.
ТАСС Спорт04:40

Подробнее о событии

Леонид Федун: «Снижение сумм трансферов будет близким к катастрофическому»

Спорт-Экспресс05:37

Федун: «Снижение сумм трансферов и зарплат будет близким к катастрофическому. Будем просто выживать»

Sport24.ru06:20

Леонид Федун: «У государства есть другие потребности, кроме поддержки частных клубов. Будем просто выживать»

Sports.ru05:55

Леонид Федун спрогнозировал снижение зарплат и сумм трансферов из-за коронавируса

Спорт день за днем05:50

«Будем просто выживать». Федун — о влиянии коронавируса на финансовую ситуацию в футболе

Чемпионат06:25

Федун: «Будем просто выживать»

Soccer.ru04:52

Федун: снижение сумм трансферов из-за коронавируса будет близким к катастрофическому

ТАСС Спорт04:40
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
2,2K
Гаджеты

Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками

Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости 08:30
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Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru 04:26
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Общество

В Москве составили 12 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

Полицейские в Москве с прошлых выходных составили порядка 12 тысяч протоколов на 50 миллионов рублей за нарушение режима самоизоляции, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
РИА Новости 09:20
3
Армия и оружие

В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35

Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
190
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
45
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
3,7K
Кино

В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

RT на русском вчера в 07:23
17
Политика

Глава РАН назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы 2013 года

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы, проведенной в 2013 году.
Lenta.ru 09:41
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
931
Гаджеты

Huawei выпустила легкие и мощные ноутбуки MateBook

Народные новости вчера в 12:40
2
Общество

В Липецкой области внедряют пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья внедряют в регионе пропускную систему, чтобы снизить заражение коронавирусом.
Русская Планета 14 апреля в 17:01
331
Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
237
Общество

Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков

Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.
РБК 10:12
1
Политика

Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией

В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
Lenta.ru 09:51
Общество

Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
1K
Общество

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция

Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
83
Авто

«Литфонд» проведет торги по продаже необычных автомобилей

18 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на онлайн-торги сразу несколько необычных автомобилей.
Автоновости дня 05:14
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразились 5 медработников

Шувалов заявил, что все медики заразились "в быту" контактными способом: "Нет ни одного медработника, который бы заразился в результате оказания помощи больным с коронавирусом".
Общественное мнение 05:30
13
Политика

Путин советует губернаторам не замораживать стройки

"Прошу применять здесь гибкие решения, находить баланс - и это можно, как говорят специалисты, для этого только нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты", - обратился глава государства к руководителям регионов.
Будущее России. Национальные проекты 10:00
Общество

«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус

Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
31
Политика

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
1,8K
Общество

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки.
ТАСС 10:19
Политика

СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
307
Общество

Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах

«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 08:48
45
Экономика

ЦБ разрешил банкам и страховщикам принимать просроченные паспорта

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля не отказывать в обслуживании как новым, так и старым клиентам, у которых истек срок действия паспортов.
Российская газета 08:23
9
Футбол

Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина

Наказание за нарушение самоизоляции в Сербии варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.
Soccer.ru 06:26
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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