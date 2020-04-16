Коронавирус
Vprognoze.ruФедун прогнозирует катастрофическое падение зарплат игроков
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как пандемия коронавируса отразится на финансовом положении команд Российской Премьер-лиги.
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Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.ТАСС Спорт04:40
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Леонид Федун спрогнозировал снижение зарплат и сумм трансферов из-за коронавируса
Спорт день за днем05:50
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Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
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Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки
Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки.
ТАСС 10:19
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СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
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Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах
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