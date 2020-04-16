Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.

с чего всё началось

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как пандемия коронавируса отразится на финансовом положении команд Российской Премьер-лиги.

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