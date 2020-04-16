Коронавирус
Vprognoze.ruФедун прогнозирует катастрофическое падение зарплат игроков
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как пандемия коронавируса отразится на финансовом положении команд Российской Премьер-лиги.
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Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.ТАСС Спортвчера в 04:40
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Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы
Советский спортвчера в 11:30
«Будем просто выживать». Федун — о влиянии коронавируса на финансовую ситуацию в футболе
Чемпионатвчера в 06:25
Федун: снижение сумм трансферов из-за коронавируса будет близким к катастрофическому
ТАСС Спортвчера в 04:40
Леонид Федун спрогнозировал снижение зарплат и сумм трансферов из-за коронавируса
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Леонид Федун: «Снижение сумм трансферов будет близким к катастрофическому»
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Путин перенес проведение парада Победы
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Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
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Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
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Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
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В России приступили к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
В России начались доклинические испытания вакцин от коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на главу Министерства здравоохранения Михаила Мурашко.
Телеканал Санкт-Петербург 09:53
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
В США зафиксировали сильнейшую за 12 веков засуху
На юго-западе США зафиксировали самую сильную за последние 1200 лет засуху, она оказалась на 47% сильнее из-за антропогенного изменения климата, утверждают ученые.
Взгляд.ру 11:28
Общество
Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории
Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
Lenta.ru 12:22
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Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
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Здоровье
В Петербурге почти 140 медиков лежат в больнице с COVID-19
Ранее о более чем ста заболевших медработниках сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга Напомним, по данным на 16 апреля трое врачей, заболевших COVID-19, находились в реанимации больницы им. С. П. Боткина.
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Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Транспорт
Глава Карелии ограничил въезд в республику
Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу, 17 апреля, ограничил въезд в республику.
Известия 09:46
Экономика
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки в апреле
Совет директоров ЦБ планирует на ближайшем заседании детально изучить возможные экономические сценарии и варианты смягчения денежно-кредитной политики.
RuNews24.ru 05:33
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
Интерфакс вчера в 13:51
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Московскому бомжу выписали штраф на нарушение режима самоизоляции
В Москве полицейские выписали штраф бомжу за нарушение режима самоизоляции. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Медиазона».
Lenta.ru 12:19
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК вчера в 14:32
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Здоровье
Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 10:26
Экономика
Одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий
Правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий.
Известия 11:11
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные
Это Кавказ 08:23
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Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе
Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться.
REGNUM 09:11
Здоровье
Калужский минфин уточнил выплаты медикам «коронавирусной передовой»
Стимулирующие выплаты калужским медработникам будут формироваться на основе средств, поступивших из федерального бюджета, пояснили в региональном минфине.
Знамя.Калуга вчера в 08:55
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Здоровье
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции.
КП - Тюмень 07:53
Политика
Лукашенко ответил на коронавирусную критику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 08:55