Футбол

Российская газетаРоссийская газетаФедун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб. В интервью "Комсомольской правде" Леонид Федун рассказал о назначении главным тренером Доменико Тедеско.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

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Теперь отвечает Цорн. Федун четко сказал: Тедеско — выбор Томаса

Спорт-Экспресс11:40

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50

Операция «Наследник». Тедеско или другой, Федуну сегодня без разницы

Sportbox.RU03:45

Владелец «Спартака»: к 2022 году выиграем чемпионат России

Газета.Ruвчера в 17:52

«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ruвчера в 15:12

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионатвчера в 15:31

Федун подтвердил, что покинет «Спартак». Болельщикам должно быть тревожно

Матч ТВ08:29
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Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

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Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
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Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

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Луис Адриано сделал своей девушке предложение в туалете

Девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что футболист «Палмейрас» сделал ей предложение в туалете.
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Эрдоган оскорбил главу МИД Германии Хайко Мааса

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Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии, заявил, что не видит никаких проблем в российской помощи правительству САР.
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Происшествия

С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета

Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".
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Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»

В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
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Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
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Армия и оружие

Трамп уверен в сохранности ядерного оружия США в Турции

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Зеленский назвал неделю тишины условием для разведения сил в Донбассе

Киев приступит к отводу войск от линии соприкосновения в Донбассе только после недели тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Риге.
Газета.Ru 10:56
Авто

Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback

Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Автоновости дня 09:12
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Экс-директора РФБ Домани приговорили к шести годам колонии

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Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России

В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
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ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.
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Футбол

Роналду заработал €44,1 млн в 2018 году на рекламе в Instagram

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заработал в 2018 году на рекламе в Instagram €44,1 млн — в два раза больше, чем Лионель Месси, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.
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Росавиация опровергла возобновление авиасообщения с Грузией

В начале октября глава грузинского МИДа Давид Залкалиани сообщил, что Грузия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией и выступает за скорейшее снятие запрета на перелеты.
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Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
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В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

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Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры

Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
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В России снизилось число алкоголиков

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране за десять лет число зависимых от алкоголя снизилось на 37%, с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек.
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Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11

Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.
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Происшествия

На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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