Футбол
Газета.RuФедун прокомментировал назначение Тедеско
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско. Функционер заявил, что кандидатура немецкого специалиста является выбором генерального директора клуба Томаса Цорна, с которым он согласен.
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Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.Комсомольская правдавчера в 12:50
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет
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