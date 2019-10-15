Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

с чего всё началось

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско. Функционер заявил, что кандидатура немецкого специалиста является выбором генерального директора клуба Томаса Цорна, с которым он согласен.

Происшествия СК опубликовал фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Управление Следственного комитета Свердловской области опубликовало фотографии двух мужчин и женщины, которых подозревают в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

Политика Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

Происшествия В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.

Авто Volkswagen Teramont получил версию Cross Sport Автомобиль рассчитан на пять человек. На авторынке России модель Atlas известна под именем Teramont.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Общество Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

Политика Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера» На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.

Экономика Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Происшествия Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал видео с камер в школе, где видно, как учительница наносит удары ребенку во время урока.

Спорт Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.

Общество Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.

Технологии Google Stadia будет запущена 19 ноября Облачная игровая платформа Google Stadia начнет работу 19 ноября. Об этом разработчики объявили в ознакомительном видео.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.

Происшествия Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.

Киберспорт В Fortnite началась вторая глава Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.

Армия и оружие Снайперы в Донбассе ликвидировали двоих украинских силовиков В Донбассе ополченцами убиты два украинских военных, еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре украинской группировки Объединенных сил.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.

Политика Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным» Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.

Общество В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.