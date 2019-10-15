Футбол

Газета.RuГазета.RuФедун прокомментировал назначение Тедеско

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско. Функционер заявил, что кандидатура немецкого специалиста является выбором генерального директора клуба Томаса Цорна, с которым он согласен.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
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