Футбол

Газета.RuГазета.RuФедун прокомментировал победу сборной России над Шотландией

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о победе сборной России над командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды.
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