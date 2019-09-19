Футбол

Газета.RuГазета.RuФедун прокомментировал слухи о переговорах с Венгером

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун отреагировал на информацию о переговорах с французским специалистом Арсеном Венгером. Ранее ряд СМИ сообщал, что генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в Лондоне вел предварительные переговоры с Венгером.
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Леонид Федун: «Венгер? Напишите еще про Моуринью»

Спорт-Экспресс07:29

Леонид Федун: «Венгер? Это все ваши фантазии, вы еще про Моуринью напишите»

Sportbox.RU07:41

Леонид Федун: «Венгер? Это все ваши фантазии, вы еще про Моуринью напишите»

Матч ТВ07:41

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ТАСС07:37

Федун прокомментировал слухи о назначении Венгера в «Спартак»

Sport.ru07:58

Федун: Венгер? Это всё фантазии, ещё про Моуринью напишите

Чемпионат07:28

Федун: «Венгер может возглавить „Спартак“? Вы напишите еще про Моуринью»

Sport24.ru07:24
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В начале первого тайма счет в игре открыл защитник ЦСКА Виктор Дивеев, однако, в течение первой половины встречи хозяева имели несколько моментов для того, чтобы забить в ворота Акинфеева.
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В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
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Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
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Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5

Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
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Умер известный французский актер Шарль Жерар

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Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского

У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
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Вслед за Ксенией Собчак и Константином Богомоловым клятвы любви и верности произнесли Паулина Андреева и Федор Бондарчук.
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Поспешившая замуж Собчак сильно пожалеет о браке с Богомоловым

Специалист по китайской астрологии Ба Цзы Татьяна Чодрон прокомментировала брачные узы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
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Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову

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Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019»

«Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.
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Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

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Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
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Еще один наш «Чернобыль». «Зона отчуждения» выходит в финал

Любопытно, что судьба у «Зоны отчуждения» была не самой простой.
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«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы

Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim

Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.
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В ноябре выйдет игра про «Терминатора»

Terminator: Resistance состоится 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.
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Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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Путину показали модель управления энергосетями Удмуртии

Оптимальная модель управления энергосетевым комплексом Удмуртской Республики, которая может быть внедрена в других российских регионах, была представлена президенту России Владимиру Путину.
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«Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play

Московский «Локомотив» проведет исследование зрительской аудитории в соответствии с требованиями финансового fair play.
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Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

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В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

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Клинцевич назвал претензии Эстонии к России об «оккупации» ничтожными

Претензии Эстонии к России юридически ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил весомый вклад в экономическое развитие прибалтийских республик, заявил РИА Новости в среду член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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В новом эпизоде речь пойдет о противостоянии двух главных российских поисковиков конца 90-х — начала нулевых ― «Яндекса» и «Рамблера».
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

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В Раде призвали пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что Киеву нужно пойти на жертвы, чтобы разрешить конфликт в Донбассе.
Газета.Ru 01:34
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