Футбол
Газета.RuФедун прокомментировал слухи о переговорах с Венгером
Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун отреагировал на информацию о переговорах с французским специалистом Арсеном Венгером. Ранее ряд СМИ сообщал, что генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в Лондоне вел предварительные переговоры с Венгером.
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Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
В начале первого тайма счет в игре открыл защитник ЦСКА Виктор Дивеев, однако, в течение первой половины встречи хозяева имели несколько моментов для того, чтобы забить в ворота Акинфеева.
Bobsoccer 16:05
Политика
Лавров дважды за сутки обсудил с Маасом ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дважды за сутки побеседовал по телефону со своим коллегой из Германии Хайко Маасом.
Комсомольская правда 15:37
Происшествия
В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»
В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
Как утверждается в комментарии, «в ходе встречи с проректором по социальной работе УрГЭУ Р.В. Красновым разговора об отчислении студента не велось», молодому человеку «сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза».
RT на русском 13:31
Политика
«Нафтогаз» посоветовал и дальше готовиться к прекращению транзита газа
В Брюсселе в четверг состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» 1 января 2020 года.
Известия 12:56
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 15:38
Кино
Умер известный французский актер Шарль Жерар
Известия 16:01
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Вслед за Ксенией Собчак и Константином Богомоловым клятвы любви и верности произнесли Паулина Андреева и Федор Бондарчук.
Sunmag.me вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Поспешившая замуж Собчак сильно пожалеет о браке с Богомоловым
Специалист по китайской астрологии Ба Цзы Татьяна Чодрон прокомментировала брачные узы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
ТВ Центр 12:20
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Происшествия
Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
RT на русском 03:41
Культура
Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019»
«Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.
Ореанда-Новости 09:16
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Кино
Еще один наш «Чернобыль». «Зона отчуждения» выходит в финал
Любопытно, что судьба у «Зоны отчуждения» была не самой простой.
Аргументы и Факты 10:56
Футбол
«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:58
Гаджеты
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.
Ведомости 13:43
Игры
В ноябре выйдет игра про «Терминатора»
Terminator: Resistance состоится 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Cyber.sports.ru 15:01
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Экономика
Путину показали модель управления энергосетями Удмуртии
Оптимальная модель управления энергосетевым комплексом Удмуртской Республики, которая может быть внедрена в других российских регионах, была представлена президенту России Владимиру Путину.
ТАСС 15:46
Футбол
«Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play
Московский «Локомотив» проведет исследование зрительской аудитории в соответствии с требованиями финансового fair play.
РБК 13:24
Политика
Клинцевич назвал претензии Эстонии к России об «оккупации» ничтожными
Претензии Эстонии к России юридически ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил весомый вклад в экономическое развитие прибалтийских республик, заявил РИА Новости в среду член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
РИА Новости вчера в 16:05
Культура
«Яндекс» против «Рамблера» в новом эпизоде сериала «Холивар» про историю рунета
В новом эпизоде речь пойдет о противостоянии двух главных российских поисковиков конца 90-х — начала нулевых ― «Яндекса» и «Рамблера».
Афиша Daily 13:13
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что Киеву нужно пойти на жертвы, чтобы разрешить конфликт в Донбассе.
Газета.Ru 01:34