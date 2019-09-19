Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун отреагировал на информацию о переговорах с французским специалистом Арсеном Венгером. Ранее ряд СМИ сообщал, что генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в Лондоне вел предварительные переговоры с Венгером.

Федун прокомментировал слухи о переговорах с Венгером

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