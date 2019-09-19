Футбол
RT на русскомФедун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:11, Вашингтон
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД по Дагестану.
РИА Новости 08:30
Общество
Синоптики предупредили о заморозках и снеге в европейской части России
В воскресенье, 22 сентября, на территории европейской части России ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Коммерсантъ 08:27
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Общество
В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова
В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:13
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
Путин обсудил теракт в Саудовской Аравии с наследным принцем страны
SM News вчера в 07:30
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Политика
Кадыров согласился обсудить положение ЛГБТ-сообщества в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к диалогу о положении представителей ЛГБТ-сообщества в республике, однако считает проблему с нарушением их прав надуманной.
Lenta.ru 08:38
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru 17 сентября в 04:06
Шоу-бизнес
Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
Вечерний курьер 04:03
Спорт
Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону
Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили своих детей с 6-летием
Сегодня свое 6-летие отмечают дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 22:27
Политика
Украина обвинила Россию в срыве переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский был готов встретиться с лидерами Франции, Германии и России, чтобы обсудить военный конфликт в Донбассе, но российская сторона сорвала переговоры.
URA.Ru вчера в 10:27
Происшествия
Российский пилот перебрал с алкоголем и оказался в полиции
Российский пилот авиакомпании Azur Air не смог выполнить внезапно назначенный рейс из-за большого количества выпитого алкоголя и оказался в полиции.
Lenta.ru 07:59
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 17 сентября в 08:46
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
РБК 17 сентября в 11:19
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Авто
Эксперты назвали десятку самых невостребованных автомобилей в России
Экономика сегодня 07:01
Экономика
Медведев оценил влияние атак на саудовские НПЗ на мировой рынок
Мировой рынок после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии лихорадит, однако политика российских властей предохраняет экономику от влияния таких внешних факторов через бюджетное правило, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 04:46
Армия и оружие
Летчики на Су-27 отрабатывают маневрирование в Большом каньоне в Крыму
В Сети появилось видео пролета самолета Су-27 в районе Большого каньона в Крыму, на котором пилот маневрировал в горах и стремительно набрал высоту.
ТК Звезда 06:58
Футбол
Сергей Прядкин: «Вопрос по Егорову на исполкоме РФС не поднимался»
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что вопрос о работе главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова на исполкоме РФС не поднимался.
Sports.ru 08:20
Политика
Нетаньяху призвал «Кахоль-Лаван» сформировать правительство национального единства
Окончательные результаты пока не объявлены, однако известно, что правящая партия «Ликуд» и оппозиционная «Кахоль-Лаван» набирают примерно одинаковое количество голосов.
Вести ФМ 06:25