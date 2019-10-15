Футбол
ЧемпионатФедун рассказал, чего «Спартаку» не хватает для побед
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, чего команде не хватает для побед, а также назвал задачи нового тренерского штаба на сезон.
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с чего всё началось
«На этот сезон задача сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул», — заявил Федун в интервью «Комсомольской правде», добавив, что ждет от команды борьбы за медали, но не в этом розыгрыше РПЛ.РБК15 октября в 15:02
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«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед
Sport24.ru15 октября в 15:12
Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия
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