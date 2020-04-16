Коронавирус
МК-СпортФедун рассказал, что ждет российские клубы: «Будет очень больно»
По мнению Федуна, вся футбольная экономика переживет в ближайшие месяцы глобальные потрясения. Цифры, к которым привыкли клубы, игроки и их агенты, отойдут в прошлое, и пока неизвестно, когда затраты вернутся к тому уровню, какой был до пандемии.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.ТАСС Спортвчера в 04:40
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«Будем просто выживать». Федун — о влиянии коронавируса на финансовую ситуацию в футболе
Чемпионатвчера в 06:25
Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы
Советский спортвчера в 11:30
Леонид Федун спрогнозировал снижение зарплат и сумм трансферов из-за коронавируса
Спорт день за днемвчера в 05:50
Леонид Федун: «Снижение сумм трансферов будет близким к катастрофическому»
Спорт-Экспрессвчера в 05:37
Федун: снижение сумм трансферов из-за коронавируса будет близким к катастрофическому
ТАСС Спортвчера в 04:40
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:57, Ашберн
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Здоровье
Медики пожаловались на катастрофическую ситуацию в Покровской больнице
Коллектив Покровской больницы опубликовал открытое письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко, в котором пожаловался на сложившуюся в медицинском заведении катастрофическую ситуацию.
Карповка 09:59
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Политика
Помпео: США хотят осмотреть лабораторию в Ухане
Вашингтон, 17 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Китаю следует пустить американских специалистов в лабораторию, в которой, как считает Вашингтон, мог быть создан коронавирус, заявил 17 апреля госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, передаёт Fox Business.
REGNUM 13:05
Политика
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
RT на русском 12:17
Футбол
Шахтер Солигорск – Слуцк: Шахтер подаст много угловых
Солигорск подал пятнадцать угловых за тот матч. Команда активно играла флангами. Думаю в этой встрече мы увидим нечто подобное.
Legalbet вчера в 07:11
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
Авто
Появились первые изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня 04:13
Политика
Лукашенко ответил на коронавирусную критику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 08:55
Здоровье
Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ
Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе.
ToDay News Ufa 03:24
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Футбол
Полузащитник «Монпелье» Ле Таллек приехал в Москву на самоизоляцию
В текущем сезоне французского чемпионата Ле Таллек забил два мяча.
Metaratings 11:59
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Экономика
ООН прогнозирует экономический спад в ряде регионов мира
В ООН считают, что обусловленный последствиями пандемии «спад экономической деятельности имеет разрушительные последствия, в том числе в части приемлемого уровня задолженности».
RT на русском 12:40
Происшествия
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Общество
В США зафиксировали тяжелейшую засуху в истории
Lenta.ru 10:58
Шоу-бизнес
В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной
В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.
Lenta.ru 09:24
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Политика
Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом
Командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Николай Балан заразился коронавирусом.
Lenta.ru 13:34
Общество
В Ростовской области подтопило три населенных пункта
В Ростовской области из-за сильного ветра и нагонных явлений оказались подтоплены три населенных пункта.
Don24 08:38
Музыка
Владислав Шапша поддерживает участницу шоу «Голос. Дети» из Калуги
Сегодня к главе Калужской области Владиславу Шапше в социальных сетях обратились участники из группы поддержки юной исполнительницы с просьбой поддержать Аню.
Калужские Губернские Ведомости 10:05
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного.
Газета.Ru 12:49
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет вчера в 13:06
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Происшествия
В Свердловской области умер первый пациент с коронавирусом
В Красноуфимске (Свердловская область) скончался 54-летний мужчина, который находился в больнице с пневмонией, при посмертном исследовании у него был обнаружен коронавирус, сообщил у себя в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 13:32