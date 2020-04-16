Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.

с чего всё началось

По мнению Федуна, вся футбольная экономика переживет в ближайшие месяцы глобальные потрясения. Цифры, к которым привыкли клубы, игроки и их агенты, отойдут в прошлое, и пока неизвестно, когда затраты вернутся к тому уровню, какой был до пандемии.

Федун рассказал, что ждет российские клубы: «Будет очень больно»

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