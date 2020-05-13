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Политика Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».

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