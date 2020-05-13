Коронавирус
LiveSport.ruФедун рассказал о своем самочувствии
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, заболевший коронавирусом, заявил, что пока чувствует себя не очень хорошо.
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Общество
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о доплатах в размере 25 тысяч рублей в месяц социальным работникам, непосредственно работающим с людьми – осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
ТВ Центр 08:56
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Общество
Экзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
Политика
В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова
В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02
Экономика
Путин заявил о сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
Футбол
Полузащитник «Ростова» Норманн сравнил Карпина и Сульшера
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сравнил главного тренера команды Валерия Карпина и наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, под руководством которого работал в «Мольде».
Чемпионат 08:01
Общество
ВЦИОМ: россияне одобряют предложенные Путиным меры поддержки
11 мая, как сообщал «Рамблер», в ходе совещания с главами регионов Путин объявил о завершении с 12 мая нерабочего режима, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции и о дополнительных выплатах для семей с детьми, а также предложил новые меры поддержки бизнеса.
Рамблер 08:01
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Общество
Описаны последствия отказа Швеции вводить карантин
Последствия политики местных властей описал проживающий в этой стране кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов в «Сноб Медиа».
Lenta.ru 10:21
Происшествия
Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов
Российская газета 08:53
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о переходе Дзюбы в «Милан»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном трансфере российского форварда Артема Дзюбы в «Милан».
Vprognoze.ru 06:43
Общество
В Москве аннулировали 60 тысяч электронных пропусков
Власти Москвы аннулировали больше 60 тысяч электронных пропусков у пациентов с коронавирусом и ОРВИ, пишет ТАСС со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий.
Газета.Ru 10:16
Общество
Павел Дуров закрыл блокчейн-проект TON
Плюс один +1 вчера в 14:05
Кино
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде друг с другом на съемках «Безумного Макса»
Salt Mag 09:50
Общество
Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки
С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Происшествия
Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК
Московский городской суд вынес решение по делу 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, напавшего в октябре 2019 года с ножом на сотрудника Следственного комитета (СК) в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 09:29
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
Политика
Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин
Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин.
REGNUM 08:14
Происшествия
Следовавший из Петербурга в Уфу самолет «России» подал сигнал тревоги
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании "Россия" возвращается в Пулково — экипаж подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Вести.Ru 10:21
Происшествия
Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику
В Чите оставили в силе приговор Руслану Мухатову, осужденному за неуставные отношения в воинской части, где рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Российская газета 07:59
Политика
Госдума расширила ограничения для участия в выборах
Москва, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий участвовать в выборах лицам, имевшим судимость по статьям Уголовного кодекса РФ «средней тяжести», передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
REGNUM вчера в 06:00
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51