Коронавирус
Газета.RuФедун рассказал о своем самочувствии
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, который заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии, передает ТАСС.
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Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
Происшествия
В Москве в ходе конфликта собака одного из участников покусала женщину
Конфликт между женщиной и двумя мужчинами произошел на севере Москвы, в ходе ссоры собака одного из участников покусала ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 12:38
Общество
Армавирские медики вступились за главврача, уволенного после невыплат
Московский Комсомолец 11:45
Общество
Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров
"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12
Футбол
Легионеры «Динамо» и тренеры «Спартака» прилетят во вторник-среду
Не исключено, что на нем будет и тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Доменико Тедеско.
Евро-футбол.ру 12:41
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Наука
Нейроны гигантоклеточного ядра заставили мышей свернуть налево
При стимуляции левого гигантоклеточного ядра животные поворачивали налево: активность мышц левых лап снижалась, а тонус мышц левой половины туловища усиливался.
N+1 15 мая в 15:16
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Здоровье
50 новых случаев коронавируса подтвердили в ЯНАО
Новые случаи в населённых пунктах округа приходятся на Салехард и Новый Уренгой.
Уральский меридиан вчера в 04:03
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
Общество
Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности
Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
Областная газета 09:53
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости 08:07
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru 05:10
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Единоборства
Алистар Оверим победил Уолта Харриса на UFC Fight Night 172
В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, прошел третий за последние 8 дней турнир под эгидой UFC.
Комсомольская правда вчера в 23:55
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Музыка
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
Lenta.ru вчера в 21:36
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников во время пандемии коронавируса
Даже в условиях самоизоляции гипертоникам необходимо обеспечивать достаточный уровень физической активности, что вполне реально и в условиях небольшой квартиры, — отметил эксперт в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
News.ru 08:23
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус, грозит штраф, сообщает пресс-служба МВД.
Sibnet Новости вчера в 08:49
Происшествия
В Берлине пять полицейских пострадали на акциях протеста
Пятеро сотрудников правоохранительных органов получили травмы на акциях протеста, связанных с ограничениями по коронавирусу, которые прошли в Берлине в субботу.
РИА Новости 12:47
Общество
В Ростове закрылся рынок «Атлант»
«Рынки частично закрыты, так как правоохранители проверяют соблюдение введенного в регионе „масочного“ режима», — пишет местный портал RostovGazeta.
Бизнес-газета 05:38
Авто
За первую половину мая 10 брендов изменили цены на автомобили
Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня 01:06
Экономика
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
Авто
В США восстановят самый длинный лимузин на планете
В США владелец музея Dezerland Park Майк Мэннинг собирается восстановить самый длинный лимузин в мире под названием Cadillac Eldorado.
Дни24 14 мая в 06:09