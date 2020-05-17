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Происшествия В Москве в ходе конфликта собака одного из участников покусала женщину Конфликт между женщиной и двумя мужчинами произошел на севере Москвы, в ходе ссоры собака одного из участников покусала ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров "Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении. 1

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Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,1K

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