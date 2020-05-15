Последний день чувствую себя нормально. Возобновление сезона? С учётом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всё быстро развивается. И риски есть.

Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, который ранее был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщил, что COVID-19 заразились все члены его семьи.

Федун сообщил о заражении коронавирусом всей его семьи

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