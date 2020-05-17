Коронавирус

РБКРБКФедун сообщил об улучшении самочувствия

Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.
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Федун рассказал об улучшении самочувствия

Советский спорт13:45

Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал об улучшении состояния

Sport.ru12:59

Заболевший коронавирусом Федун сообщил об улучшении самочувствия

Sport24.ru12:06

Федун, болеющий коронавирусом, сообщил об улучшении самочувствия

Sports.ru12:26

Федун — о коронавирусе: «Мне уже лучше»

Soccer.ru12:25

Федун сообщил об улучшении самочувствия

Спорт-Экспресс12:15

Леонид Федун сообщил об улучшении самочувствия

Чемпионат12:32
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Музыка

BBC News определил величайшую песню в истории конкурса «Евровидение»

REGNUM 16:35
Единоборства

Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову

FightTime.ru вчера в 01:17
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru 14:32
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Армия и оружие

Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии

Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 14:49
Политика

Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
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Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву

Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета 02:56
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Политика

Обама обвинил власти США в неумелом руководстве страной

Ситуация с распространением коронавируса в стране показала, что действующее руководство Соединенных Штатов не понимает, что делает.
Известия вчера в 23:12
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Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Футбол

«Спартак» хочет подписать полузащитника «Милана»

Sport.ru вчера в 15:59
Здоровье

Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
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Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
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Футбол

Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию

На этой неделе стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
Говорит Москва 03:21
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
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Футбол

«Барселона» интересуется защитником «Лестера»

Защитник "Лестера" Чаглар Союнджу может перейти в "Барселону". Об этом заявил агент футболиста Мустафа Догру.
Soccer.ru 16:30
Технологии

Российские астрономы зафиксировали пробуждение ядра галактики

Отмечено, что NGC 3516 – это первая сейфертовская галактика, в которой была зафиксирована спектральная изменчивость, и в то же время первое открытое активное ядро галактики, который меняет спектральный тип, сообщается на сайте МГУ.
Профиль вчера в 10:20
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Космос

Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом

Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° 15 мая в 10:04
Происшествия

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник, сообщается на сайте Агентства гражданской авиации страны.
РБК 14:24
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Политика

Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
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Шоу-бизнес

Слухи об увольнении Эмбер Херд из «Аквамена 2» оказались фейком

Экономика сегодня 14:16
Общество

Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров

"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:10
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Общество

Стало известно о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова

Советник патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов рассказал о состоянии здоровья госпитализированного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.
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Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Армия и оружие

Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях

Террористическая группировка «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляла населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.
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Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

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Происшествия

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
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Общество

Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила

Попова отметила необходимость «посмотреть на ближайшие две недели».
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Политика

Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации

Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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