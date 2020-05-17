Коронавирус
РБКФедун сообщил об улучшении самочувствия
Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.
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Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 01:17
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru 14:32
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Армия и оружие
Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии
Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 14:49
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета 02:56
Политика
Обама обвинил власти США в неумелом руководстве страной
Ситуация с распространением коронавируса в стране показала, что действующее руководство Соединенных Штатов не понимает, что делает.
Известия вчера в 23:12
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Футбол
«Спартак» хочет подписать полузащитника «Милана»
Sport.ru вчера в 15:59
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Футбол
Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
На этой неделе стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
Говорит Москва 03:21
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Футбол
«Барселона» интересуется защитником «Лестера»
Защитник "Лестера" Чаглар Союнджу может перейти в "Барселону". Об этом заявил агент футболиста Мустафа Догру.
Soccer.ru 16:30
Технологии
Российские астрономы зафиксировали пробуждение ядра галактики
Отмечено, что NGC 3516 – это первая сейфертовская галактика, в которой была зафиксирована спектральная изменчивость, и в то же время первое открытое активное ядро галактики, который меняет спектральный тип, сообщается на сайте МГУ.
Профиль вчера в 10:20
Космос
Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом
Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° 15 мая в 10:04
Происшествия
В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник
В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник, сообщается на сайте Агентства гражданской авиации страны.
РБК 14:24
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Шоу-бизнес
Слухи об увольнении Эмбер Херд из «Аквамена 2» оказались фейком
Экономика сегодня 14:16
Общество
Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров
"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:10
Общество
Стало известно о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова
Советник патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов рассказал о состоянии здоровья госпитализированного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.
Взгляд.ру 16:22
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Армия и оружие
Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях
Террористическая группировка «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляла населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.
News.ru 15:40
Шоу-бизнес
Замужняя Нюша разбила сердца поклонников фотографией с Кридом
Временное воссоединение звездной пары разбило сердца многим поклонникам.
ФАН 07:43
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру вчера в 15:54
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Общество
Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила
Попова отметила необходимость «посмотреть на ближайшие две недели».
RT на русском 06:57
Политика
Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:53