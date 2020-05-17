Коронавирус

РБКРБКФедун сообщил об улучшении самочувствия

Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.
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Федун рассказал об улучшении самочувствия

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Федун сообщил об улучшении самочувствия

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Леонид Федун сообщил об улучшении самочувствия

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Федун — о коронавирусе: «Мне уже лучше»

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Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал об улучшении состояния

Sport.ru12:59

Заболевший коронавирусом Федун сообщил об улучшении самочувствия

Sport24.ru12:06
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
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Стало известно о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова

Советник патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов рассказал о состоянии здоровья госпитализированного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.
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Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
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Пушков предостерег США от размещения ядерных ракет в Польше

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Discover24 вчера в 06:25
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:51
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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Футбол

Гуйрасси может перейти в «Арсенал»

Форвард "Амьена" Сехру Гуйрасси может продолжить карьеру в Англии. К 24-летнему французу проявляет интерес "Арсенал".
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Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом

Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
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Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

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В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
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Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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Происшествия

Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова

В субботу, 16 мая, в Пензе по решению Ленинского районного суда был арестован заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства.
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
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Аксёнов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Узбекистана

Вернувшиеся вчера из Узбекистана крымчане вели себя по-свински.
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Общество

В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа

Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
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Космос

США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
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Происшествия

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
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Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
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Настя Ивлеева раскрыла причину, почему ее муж Элджей не дает интервью

Телеведущая намекнула, что ее супруг-рэпер и двух слов связать не может. Очередной гостьей «Вечернего Урганта» стала Настя Ивлеева .
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Мертворождённый электромобиль Dyson может стать донором технологий

От идеи наладить массовое производство электромобиля с кодовым обозначением N526 британская компания Dyson отказалась ещё в октябре прошлого года.
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Китай может вооружиться новейшим собственным истребителем

Китай может вооружиться новейшим собственным истребителем Shenyang FC-31. Он относится к пятому поколению.
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В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков

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Су-35 для Египта начали производить в РФ

По сообщению ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, в России начали производство истребителей Су-35 по контракту с Египтом.
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Роспотребнадзор разработал памятки, некоторые требования которых трудновыполнимы

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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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